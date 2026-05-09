Real Sociedad - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Betis se enfrentan hoy sábado 9 de mayo en Anoeta en el partido de la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Sociedad - Betis y dónde ver el partido en España.

En este sentido, como actuales campeones de la Copa del Rey, los realistas tienen su pase asegurado a la próxima edición de la Europa League, de manera que se pueden permitir cerrar la temporada con mayor tranquilidad y rotar la plantilla en aras de dar descanso a sus piezas más esenciales de cara a la próxima temporada.

Por supuesto, ello no quiere decir que el equipo de Pellegrino Matarazzo no luche por sumar los tres puntos, pero no es casualidad que haya sido recientemente derrotado por el Sevilla, candidato a descenso, y empatado con el Rayo Vallecano, siendo que no hay una necesidad tan palpable de esforzarse más allá de lo necesario.

El Betis, del mismo modo, se encuentra actualmente clasificado para el segundo torneo continental más importante de la temporada, y aunque tiene probabilidades matemáticas tanto de clasificar a la Champions League como de quedar fuera de la UEL, ambos casos son ampliamente improbables.

Los verdiblancos están a 10 puntos debajo del Atlético de Madrid y seis puntos por encima del Getafe, dejándolos en un punto medio donde el desenlace más factible es que permanezcan en el quinto puesto de la tabla. Sin embargo, viniendo de tres empates y dos victorias al hilo, es factible pensar que el encuentro está ligeramente decantado hacia su favor.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Real Sociedad y Betis, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 9 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL SOCIEDAD - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Betis se podrá ver en directo y online a través de DAZN en abierto, Movistar LaLiga y Teledeporte.

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