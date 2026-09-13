Real Sociedad - Atlético de Madrid: horario y dónde ver hoy el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan hoy domingo 13 de septiembre en Anoeta en el partido de la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Real Sociedad - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En primer lugar, los realistas se presentan tras haber conseguido su segunda victoria de la temporada, superando por la mínima al Elche gracias a un gol liminal de parte de Luka Sucic, transformado a pesar de jugar la última media hora con un hombre menos tras la expulsión de Jon Martín en el minuto 64.

Con ello, los de Pellegrino Matarazzo ascendieron varios puestos hasta la mitad de la tabla, donde se ubican tímidamente considerando que también han sufrido dos derrotas en esta campaña (Valencia y Sevilla). Sin embargo, a razón de la victoria, el entrenador declaró que "siempre es positivo ganar" y que "gracias a nuestro espíritu hemos sido capaces de seguir empujando".

Por otra parte, el Atlético de Madrid se topó con su primera disputa auténticamente amarga de la temporada al ser goleado por el Athletic Club, con dos goles en tres minutos de Nico Williams y Robert Navarro antes de que Oihan Sancet pusiese la guinda en el pastel en el minuto 90.

"El partido es lo que se vio. Un buen primer tiempo y dos minutos de poca atención y resolución de situaciones que debimos resolver mejor. El Athletic aprovechó ese momento de desconexión. Ganaron el partido justamente", reconoció Diego Simeone. "Estamos en construcción del equipo. Vamos a atravesar situaciones complejas. Empezamos bien, pero estos dos minutos de hoy nos dieron un golpe para reaccionar", agregó.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 13 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL SOCIEDAD - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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