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LaLiga EA Sports
Real Sociedad - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el encuentro de la quinta jornada del campeonato liguero español que se disputa en Anoeta
0-0, min 10
Pese a las primeras ofensivas del Atlético de Madrid, en los minutos iniciales, mucho respeto entre ambos equipos. No terminan de conectar con sus futbolistas de arriba.
0-0, min 5
Primera ocasión para el Atlético de Madrid, que lo intenta con un disparo que se marcha fuera de Kang-In Lee. Balones para el '7' en el cuadro colchonero.
0-0, min 5
Os repasamos las alineaciones de ambos conjuntos:
- Remiro, Aramburu, Beitia, Sarr, Gómez, Herrera, Soler, Barrenetxea, Sucic, Guedes y Oyarzabal para la Real.
- Oblak, Hancko, Romero, Pubill, Grimaldo, Llorente, Hjulmand, Simeone, Lee, Lookman y Baena para el Atlético de Madrid.
0-0, min 3
Ambiente de partido grande en Anoeta, que presenta una buena entrada para disfrutar de este Real Sociedad - Atlético de Madrid que ha empezado con muchas impresiciones en los pases.
0-0, min 1
¡Rueda el balón en Anoeta! El Atlético afronta un complicadísimo encuentro ante la Real Sociedad sin, como ya se sabía, Julián Álvarez. El argentino, se cayó de la lista por unas molestias.
Buenas noches y bienvenidos al directo del partido que cierra la jornada del domingo en LaLiga. Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan en Anoeta con el objetivo de no descolgarse de las posiciones de arriba de la tabla. Actualmente, ambos están con 7 puntos en la parte media.
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