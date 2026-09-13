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Real Sociedad - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue en directo el encuentro de la quinta jornada del campeonato liguero español que se disputa en Anoeta

29/08/2026 Alex Baena of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Atletico de Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on August 29, 2026, in Sevilla, Spain. DEPORTES Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

29/08/2026 Alex Baena of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Atletico de Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on August 29, 2026, in Sevilla, Spain. DEPORTES Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

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Sergi Graell

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