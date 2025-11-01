En Directo
LALIGA EA SPORTS
Real Sociedad - Athletic, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el derbi vasco entre el la Real Sociedad y el Athletic Club que se disputa en Anoeta
Albert Miranda
Sigue el minuto a minuto del derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club de la jornada 11 de LaLiga EA Sports en SPORT.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 18'
Primer saque de esquina del partido. Será a favor de la Real Sociedad. Hubo un cambio de juego donde Oyarzabal hizo un buen control y acabó en córner.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 16'
Ambos equipos están presionando jugador a jugador. Todos los jugadores quieren dar buena imagen y conseguir los tres puntos. Hasta el momento, ninguna ocasión y mucho disputa en el centro del campo.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 13'
Los 22 jugadores han salido como motos. Están yendo a disputar todos los balones como si fuera el último del encuentro. Gorrotxa ha estado a punto de ser el primer amonestado, pero el colegiado solamente señaló falta.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 9'
Ambos equipos están presionando muy arriba para que el rival no tenga una buena salida de balón.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 7'
La falta lanzada por Brais Méndez fue al segundo palo en busca de Oyarzabal, pero la dejada del delantero acabo en un despeje. De momento, ningún dominador en el partido.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 5'
Pisotón claro de Galarreta y provoca una falta peligrosa para la Real. Parecida a la del Athletic en la primera jugada.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 4'
Lo de Unai Simón queda en un susto, puede continuar sin ningún problema.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 3'
Parece ser que Unai Simón se ha hecho daño en un despeje con en el tobillo.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 2'
Ataca el Athletic y Berenguer consigue una falta peligrosa. Sin embargo, la jugada acaba con un despeje de la Real Sociedad.
Real Sociedad - Athletic | 0-0 1'
¡Arranca el deerbiiii en Anoeeetaaa!
