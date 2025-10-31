Real Sociedad - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Athletic Club se enfrentan este sábado 1 de noviembre en Anoeta en el partido de la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Sociedad - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sergio Francisco llegará a la disputa luego de haber derrotado al Sevilla (2-1), empatado con el Celta de Vigo (1-1), perdido ante el Rayo Vallecano (1-0) y perdido ante el Barcelona (2-1), por lo que se ubica en el decimoséptimo lugar de la tabla con 9 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron una derrota ante el Getafe (1-0), un empate con el Elche (0-0), una victoria sobre el Mallorca (2-1) y una derrota ante el Villarreal (1-0), de manera que están en el puesto número 9 con 14 puntos y -1 en el diferencial de goles.

De igual forma, la Real Sociedad se prepara para enfrentarse al Elche y al Osasuna en las próximas fechas de la liga, mientras que el Athletic Club se topará con el Oviedo y el Barcelona.

HORARIO DEL REAL SOCIEDAD - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Real Sociedad y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER REAL SOCIEDAD - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Real Sociedad y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

