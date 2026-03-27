El Real Madrid tira de épica para meterse en cuartos de final y habrá clásico

El Mundial U12 FC Futures lo podríamos comparar con una especie de montaña rusa de emociones: al principio es un paseo tranquilo, donde todos los equipos buscan acomodarse y medir fuerzas, pero a medida que se acerca el final, cada partido se vuelve decisivo y la tensión crece. Hoy, justo en la recta final de la fase de grupos se ha transformado en ese tramo vertiginoso de la montaña rusa, donde los empates y victorias agitan destinos. En la tarde repleta de derbis todo quedó definido y ya sabemos los clasificados a cuartos de final.

Arsenal, en cuartos de final / LALIGA

Algunos como los chicos del Wyad se despiden sin el premio de haber celebrado un gol, otros con la etiqueta de favoritos como el Atlético de Madrid se despiden a la primera de cambio y, sin embargo, Madrid, Betis y Palmeiras permanecen en un momento de júbilo. Es la magia del I Mundial Sub-12.

Mañana desde las diez arrancarán los cuartos de final / LALIGA

UNA GRADA QUE SE TRANSFORMÓ EN CORAZÓN DEL TORNEO

Con un Superclásico en el campo entre River y Boca o un Madrid-Atleti a vida o muerte, era imposible que las gradas de Los Arcos no se convirtieran en un verdadero mar de pasión, más llenas que nunca gracias a un calendario irresistible que prometía emociones y las cumplió con creces. Cada aplauso, cala ola y cada brinco de los aficionados parecía impulsar a los jugadores, que se crecían con cada ovación. Jugar ante tanta gente y ser retransmitidos por televisión es algo a lo que, recuerden que tienen 12 años, por muy buenos que sean no están acostumbrados. Entre todos, un “jugador número doce” totalmente neutral ansioso de espectáculo: siguiendo cada jugada lograron que los futbolistas sobre el césped desplegaran su mejor versión, como si la grada misma los elevara. El día de hoy recordó que, en un torneo como este, la verdadera fuerza no solo está en los goles, sino también en la pasión de quienes no paran de creer ni un segundo en el juego, eso determinará el futuro de estos muchachos.

RESULTADOS DE LA JORNADA

En el apartado deportivo, la jornada dejó un total de 12 partidos ya finalizados, con los siguientes resultados: Flamengo 3–1 Inter Miami CF; Arsenal FC 2–0 Inter de Milán; Bayer Leverkusen 1–0 Galatasaray SK; Real Betis 3–0 Wydad AC; RCD Espanyol 2–0 Shanghai Port; Sevilla FC 0–0 Real Madrid; Valencia CF 3–1 Villarreal CF; Arsenal 1–1 PSG; River Plate 3–2 Boca Juniors; FC Barcelona 1-1 RCD Espanyol; Flamengo 0–2 Palmeiras; Real Madrid 4-0 Atlético de Madrid.

EL GOL DE LA JORNADA

De la diestra de Hugo Mateo directa a la escuadra. Esta fue la falta teledirigida por el jugador madridista para impulsar una remontada de fe.

CUARTOS DE FINAL

10H: Barça - Madrid

10:30H: Arsenal – Flamengo

11H: Betis – Espanyol

11:30H: Palmeiras – PSG

Entramos en territorio eliminatorio y a los equipos les toca luchar por el todo o nada. A partir de mañana, para cuartos y semifinales, los partidos durarán dos tiempos de 15 minutos. Ya en la gran final, serán dos partes de 20 minutos.