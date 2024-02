La Real busca ante el Villarreal unos tres puntos que no reabran la lucha por Europa

La Real Sociedad recibe este viernes (21h CET) al Villarreal con el resto de confirmar el fin de su sequía goleadora y el retorno de las victorias, para despejar dudas antes del decisivo partido de semifinales de Copa del Rey el martes ante el Mallorca.

Después de acabar con la sequía de goles ante el Mallorca (el conjunto txuri urdin no marcó durante cinco partidos consecutivos), la Real afronta los cruciales encuentros que tiene en las próximas semanas con el ánimo algo más subido. De hecho, uno de los datos que invita al optimismo en la parroquia realista es la gran cantidad de goles (47) que ha recibido el Villarreal en lo que vamos de Liga.

Los efectivos de Alguacil

El conjunto dirigido por Imanol Alguacil quiere dar continuidad a la victoria cosechada en la capital balear, para lo que suma a la causa a los recuperados Kieran Tierney y Sheraldo Becker, quienes han vuelto a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, y han entrado en la convocatoria. No correrá la misma suerte Mikel Oyarzabal, quien continúa desaparecido en combate desde aquel golpe recibido en Montilivi. El futbolista ya trota, y mañana podría entrar ya a los entrenamientos con balón, aunque para el encuentro del Villarreal no llegará. Veremos si lo hace para la vuelta de las semifinales de Copa del próximo martes. Por lo demás, Alguacil contará con gran parte de la plantilla para esta contienda, solo con las bajas de Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz, Aritz Elustondo, Carlos Fernández y la ya comentada baja del capitán txuri urdin.

Lo que está claro es que por mucho que no esté en su mejor momento, el Villarreal de Marcelino García Toral sigue siendo un rival difícil, especialmente para la Real en las últimas visitas groguet al Reale Arena: en los últimos diez encuentros disputados entre ambos en San Sebastián, la Real venció solamente en tres ocasiones, dos partidos acabaron en empate y cinco triunfos se los agenció el equipo castellonense.

El Villarreal aspira a subir prestaciones

Por su parte, el Villarreal afronta este choque con el objetivo de ampliar su racha de cinco partidos sin perder, pero también con la idea de dar un paso más y lograr una victoria que rompa la racha de empates que acumula, que son tres seguidos y cuatro en esos últimos cinco partidos. El escenario es, en principio, especialmente propicio para hacerlo porque la Real es el rival al que más veces ha ganado como visitante en Primera división, con un total de diez victorias en sus veinte visitas. Haber sumado siete puntos de los últimos quince que ha habido en juego, gracias en buena parte a su victoria en el campo del Barcelona, ha permitido al Villarreal abrir un hueco de nueve puntos respecto al descenso y situarse en una zona tranquila, pero solo si suma de tres en tres puede tener opciones de soñar con una zona europea de la que le separan trece puntos.

Sorloth, listo para medirse a su antiguo equipo

Para el choque, Marcelino García Toral recuperará al delantero Alex Sorloth, tras superar las molestias musculares que le hicieron ser baja en la jornada anterior aunque no parece que vaya a entrar en el once. El regreso del noruego a la que fue su casa, se suma ya la recuperación completa de jugadores como Dani Parejo y Eric Bailly en las últimas jornadas. El central costa marfileño podría entrar en el once en el centro de la zaga, lo que desplazaría a la izquierda a Jorge Cuenca. En cambio hay más dudas con el centrocampista madrileño que ya estuvo en el banquillo en la última jornada pese a estar recuperado dado el buen rendimiento de la pareja actual, formada por Francis Coquelin y Santiago Comesaña.

Las dudas en el Villarreal

Otra de las incógnitas en el once está en el lateral izquierdo por las molestias que arrastra en la espalda Kiko Femenía. Si a última hora Marcelino no puede contar con él Aïssa Mandi es quien más opciones tiene de sustituirle, sin descartar a Yerson Mosquera. Siguen de baja los habituales Yeremy Pino, Denis Suárez, Ramón Terrats, Juan Foyth y Alfonso Pedraza.