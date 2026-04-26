Rayo Vallecano - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Rayo Vallecano y Real Sociedad se enfrentan hoy domingo 26 de abril en el Estadio de Vallecas en el partido de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los dirigidos por Íñigo Pérez se presentan tras vencer al Espanyol, revirtiendo el bajón anímico después de la goleada que les propició el Mallorca y nuevamente renovando las esperanzas de cara a lograr la clasificación a torneos europeos para la próxima temporada.

Sin embargo, los rayistas están a seis puntos del Getafe, club que actualmente detenta el puesto para Conference League y con el que se enfrentarán tras chocar contra los realistas, lo cual aúpa las expectativas del Rayo dado que, además de haber vencido a la Real en dos de sus últimas tres disputas, asimismo suman 10 partidos sin perder contra el Geta (tres victorias y siete empates).

Por otra parte, el combinado dirigido por Pellegrino Matarazzo ha sufrido un par de reveses dentro del torneo local, pues recientemente perdió contra el propio Getafe y empató con el Deportivo Alavés, situándolo fuera de las competiciones europeas momentáneamente (aunque a solo dos puntos de retomar la parte alta de la tabla).

Además, el Rayo ha logrado acumular tres victorias seguidas en casa, y dado que la consecución de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid garantiza la plaza realista en la próxima edición de la Europa League, da la impresión de que la plantilla puede seguir desacelerando y encadenar tres derrotas consecutivas fuera de casa por segunda vez en la temporada.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 26 de abril a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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