Rayo Vallecano - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Rayo Vallecano y Oviedo se enfrentan hoy sábado 7 de febrero en el Estadio de Vallecas en el partido de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Oviedo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Íñigo Pérez llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Real Madrid (2-1), perdido contra el Osasuna (3-1), perdido contra el Celta de Vigo (3-0) y derrotado al Mallorca (2-1), por lo que se ubica en el decimoctavo lugar de la tabla con 22 puntos y -12 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Guillermo Almada registraron una victoria sobre el Girona (1-0), una derrota ante el Barcelona (3-0), una derrota ante el Osasuna (3-2) y un empate con el Betis (1-1), de manera que están en el puesto número 20 con 16 puntos y -22 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Oviedo, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 7 de febrero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.