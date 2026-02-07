Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA

Rayo Vallecano - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Rayo Vallecano - Oviedo de LaLiga EA Sports

El Oviedo logró ganarle al Girona, pero continúa posicionado en el último lugar de la tabla

El Oviedo logró ganarle al Girona, pero continúa posicionado en el último lugar de la tabla / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Rayo Vallecano y Oviedo se enfrentan hoy sábado 7 de febrero en el Estadio de Vallecas en el partido de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Oviedo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Íñigo Pérez llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Real Madrid (2-1), perdido contra el Osasuna (3-1), perdido contra el Celta de Vigo (3-0) y derrotado al Mallorca (2-1), por lo que se ubica en el decimoctavo lugar de la tabla con 22 puntos y -12 en el diferencial de goles.

El Oviedo prepara el choque ante el Rayo, otra "final"

El Oviedo prepara el choque ante el Rayo, otra "final"

Por su parte, los comandados por Guillermo Almada registraron una victoria sobre el Girona (1-0), una derrota ante el Barcelona (3-0), una derrota ante el Osasuna (3-2) y un empate con el Betis (1-1), de manera que están en el puesto número 20 con 16 puntos y -22 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Oviedo, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 7 de febrero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

