Rayo Vallecano - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Rayo Vallecano y Osasuna se enfrentan este sábado 24 de enero en el Estadio de Vallecas en el partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Íñigo Pérez llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Celta de Vigo (3-0), derrotado al Mallorca (2-1), empatado con el Getafe (1-1) y perdido contra el Elche (4-0), por lo que se ubica en el decimotercer lugar de la tabla con 22 puntos y -9 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Alessio Lisci registraron una victoria contra el Oviedo (3-2), una derrota ante el Girona (1-0), un empate con el Athletic Club (1-1) y una victoria contra el Deportivo Alavés (3-0), de manera que están en el puesto número 12 con 22 puntos y -3 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Osasuna, correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 24 de enero a las 15:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.