Rayo Vallecano - Levante: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Rayo Vallecano y Levante se enfrentan hoy lunes 16 de marzo en el Estadio de Vallecas en el partido de la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Levante y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los rayistas se presentan con tres empates y dos victorias en su historial más reciente, es decir, 9 de 15 puntos posibles que les ha ayudado a los de Íñigo Pérez a mantener una relativa lejanía de la zona de descenso, aunque no lo suficiente para ubicarse en puestos de Conference League, tal y como está disputando ahora.

Eso sí, entre el Rayo y el Levante ha habido una distribución pareja de resultados en sus enfrentamientos directos, con cuatro victorias y un empate para cada uno en los últimos 10 años, aunque con la importante distinción que supone que los granotes no se desempeñan muy bien fuera del Ciudad de Valencia: solo una victoria en seis visitas.

Por su lado, el Levante sí no ha podido evadir los puestos rojos, ocupando el decimonoveno escaño de la tabla y, en consecuencia, haciendo peligrar considerablemente su permanencia en LaLiga. Solo tres puntos lo separan del Mallorca, sin embargo, con un promedio aproximado de victorias de una cada cinco partidos, las expectativas son delicadas.

“El partido más importante de nuestras vidas es el próximo siempre. Solo puedes generar situaciones buenas y ganar partidos si lo haces así”, decía Luís Castro antes de empatar con el Girona. “El equipo está bien, continúa trabajando bien. Sabemos que todos los partidos son difíciles, pero, si estamos a nuestro máximo nivel, es más fácil ganarlos”, añadió.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Levante, correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy lunes 16 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Levante se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.