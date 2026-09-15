Rayo Vallecano - Espanyol: horario y dónde ver hoy el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Rayo Vallecano y Espanyol se enfrentan hoy martes 15 de septiembre en el Estadio de Vallecas en el partido de la Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Espanyol y dónde ver el partido en España.

Los rayistas vuelven a casa después de una desastrosa visita al Santiago Bernabéu, donde fueron goleados por el Real Madrid para sumar su tercera derrota de esta campaña, situándose peligrosamente en los puestos de descenso con tan solo 4 puntos logrados.

Sin embargo, Beñat San José, recientemente apuntado como director técnico del combinado franjirrojo, asumió la culpa de la derrota y mostró su orgullo por los jugadores ya que "no dejaron de dar la cara en ningún momento", algo especialmente valioso teniendo en cuenta que ya iban tres anotaciones por debajo en el marcador durante la primera mitad.

"Empezamos bien pero es verdad que el penalti nos ha golpeado mucho, más allá de valorar si es o no es. Un error en la salida, con un equipo en el que todos son letales, se paga. Como entrenador he cometido el error de exponer demasiado, presionar arriba, y a veces conseguir buscar esos balones entre líneas es difícil", relató.

Las condiciones en las que se presentan los periquitos son opuestas, ya que lograron derrotar con parcial comodidad al Osasuna para conseguir su segunda victoria de la temporada, sumando siete puntos que lo acercan mucho más a la zona de puestos europeos que a la parte baja de la clasificación.

Asimismo, en lo que a su historial de duelos directos se refiere, el Rayo Vallecano es propietario de la victoria durante su último duelo, pero es la única que han conseguido en los últimos cinco partidos contra el Espanyol, quienes encadenaron cuatro conquistas seguidas entre 2023 y 2025. Aun así, los de Manolo González solo han ganado dos partidos de visitantes es sus últimas 13 citas ligueras, de manera que las estadísticas permiten proyecciones mixtas sobre lo que sucederá en Vallecas.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Espanyol, correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy martes 15 de septiembre a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Espanyol se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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