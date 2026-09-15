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LALIGA EA SPORTS

Rayo Vallecano - Espanyol, en directo el partido de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el partido de la sexta jornada de la Primera División entre Rayo Vallecano y Espanyol en el exilio de los franjirrojos en Butarque

Roberto Fernández, autor de un doblete ante Osasuna

Roberto Fernández, autor de un doblete ante Osasuna / RCD ESPANYOL

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Sergi Bescós I Lázaro

El estadio de Butarque acoge la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 entre Rayo Vallecano y Espanyol. Sigue el partido en directo en SPORT.

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