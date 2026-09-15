En directo
LALIGA EA SPORTS
Rayo Vallecano - Espanyol, en directo el partido de LaLiga EA Sports
Sigue en directo el partido de la sexta jornada de la Primera División entre Rayo Vallecano y Espanyol en el exilio de los franjirrojos en Butarque
Sergi Bescós I Lázaro
El estadio de Butarque acoge la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 entre Rayo Vallecano y Espanyol. Sigue el partido en directo en SPORT.
Rayo (1-0) Espanyol l Min 8
Saque de esquina para el Rayo. Pérdida de balón en campo propio del Espanyol que casi supone una gran contra del Rayo.
Rayo (1-0) Espanyol l Min 6
Monólogo del Rayo con balón en estos primeros 5 minutos y pico de partido
Rayo (1-0) Espanyol l Min 5
Jugada colectiva del Rayo por banda derecha que no acaba encontrando el último pase para romper la defensa perica. Ha salido valiente el Rayo
Rayo (1-0) Espanyol l Min 3
Mal inicio de partido del Espanyol. Han salido algo dormidos los de Manolo González.
Rayo (1-0) Espanyol l Min 3
Centro raso de Camello por banda derecha, despiste y templanza total de la defensa perica y Álvaro, tras un intento de rechace de Omar, consigue el primero del partido para el Rayo
Rayo (1-0) Espanyol l Min 2
¡GOOOOOOOOOOOOL DEL RAYOOOOOO! ¡GOOOOOOOOOOL DE ÁLVAROOOOO!
Rayo (0-0) Espanyol l Min 1
Primeros instantes de juego con el Rayo tocando en su campo. Muuuuucha calor aquí en Butarque
Rayo (0-0) Espanyol l Min 0
¡Empiezaaaa el partidoooo!
Rayo (0-0) Espanyol l
¡Todo listo en Butarque! Ambos equipos ya salen al terreno de juego
Palabras del Vicepresidente del Rayo
José Maria Sardá habla antes del inicio del encuentro.
''Esperábamos y podíamos jugar en Vallecas. Se podía hacer haber hecho antes, el anuncio lo recibimos tarde. El césped está para jugar''
''A la afición pedirles perdón. Que ya ha pasado el mal trago, llevamos 15 años trabajando para que el club este ahí''
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