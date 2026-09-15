Rayo Vallecano - Espanyol, en directo el partido de LaLiga EA Sports

Palabras del Vicepresidente del Rayo

José Maria Sardá habla antes del inicio del encuentro.

''Esperábamos y podíamos jugar en Vallecas. Se podía hacer haber hecho antes, el anuncio lo recibimos tarde. El césped está para jugar''

''A la afición pedirles perdón. Que ya ha pasado el mal trago, llevamos 15 años trabajando para que el club este ahí''