El Rayo Vallecano domina el once ideal de la jornada 24 en LALIGA Fantasy

Nobel Mendy le arrebata el MVP de la jornada a Vinícius Jr. tras empatar en puntos y superarlo por menor valor de mercado

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid | El gol de Nobel Mendy / LALIGA

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La jornada 24 de LALIGA Fantasy comenzó con el empate sin goles entre Elche CF y CA Osasuna (0-0). El mejor equipo del fin de semana tiene a Sergio Herrera (11 puntos) bajo palos, el guardameta firmó cinco paradas fundamentales para asegurar la portería a cero.

El Rayo Vallecano sale del descenso con una rotunda victoria contra el Atlético de Madrid (3-0). Los colchoneros llegaban con buenas sensaciones tras ganar de forma contundente al FC Barcelona en Copa del Rey. No obstante, el equipo franjirrojo sorprendió con una gran actuación en el Estadio de Butarque.

Fran Pérez (13 puntos), Óscar Valentín (13 puntos) y Mendy (18 puntos, MVP) pusieron los goles para el cuadro vallecano. Además, destaca la actuación en defensa de Lejeune (12 puntos) y Ratiu (15 puntos), sumando un total de cinco futbolistas del Rayo en el once ideal de la jornada.

El Real Madrid frena la buena racha de la Real Sociedad con una goleada en el Bernabéu (4-1). Fede Valverde (13 puntos) marcó antes del descanso y Vinicius Jr. (18 puntos) firmó un doblete para arrebatar el liderato de LALIGA EA Sports al Barça.

Vinicius se dispone a tirar uno de los dos penaltis que fabricó ante la Real Sociedad.

Vinicius se dispone a tirar uno de los dos penaltis que fabricó ante la Real Sociedad. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Getafe CF acumula cuatro partidos sin perder tras derrotar al Villarreal en casa (2-1), con gol de Arambarri (13 puntos). Por otra parte, Sow (12 puntos) rescata un punto para el Sevilla FC después de aguantar prácticamente todo el partido con un futbolista menos.

Por último, cabe destacar la victoria del Valencia CF sobre el Levante UD en el derbi de Valencia (0-2). Ramazani (12 puntos) abrió el marcador y el conjunto che abandona los puestos de descenso.

El 11 ideal de la jornada 24 en LALIGA Fantasy

  • Portero: Sergio Herrera (11 puntos, CA Osasuna).
  • Defensas: N. Mendy (18 puntos, Rayo Vallecano), Ratiu (15 puntos, Rayo Vallecano) y Lejeune (12 puntos, Rayo Vallecano).
  • Medios: Arambarri (13 puntos, Getafe CF), Óscar Valentín (13 puntos, Rayo Vallecano), Valverde (13 puntos, Real Madrid), Fran Pérez (13 puntos, Rayo Vallecano) y Sow (12 puntos, Sevilla FC).
  • Delanteros: Ramazani (12 puntos, Valencia CF) y Vinicius Jr. (18 puntos, Real Madrid).

