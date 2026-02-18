LALIGA Fantasy
El Rayo Vallecano domina el once ideal de la jornada 24 en LALIGA Fantasy
Nobel Mendy le arrebata el MVP de la jornada a Vinícius Jr. tras empatar en puntos y superarlo por menor valor de mercado
La jornada 24 de LALIGA Fantasy comenzó con el empate sin goles entre Elche CF y CA Osasuna (0-0). El mejor equipo del fin de semana tiene a Sergio Herrera (11 puntos) bajo palos, el guardameta firmó cinco paradas fundamentales para asegurar la portería a cero.
El Rayo Vallecano sale del descenso con una rotunda victoria contra el Atlético de Madrid (3-0). Los colchoneros llegaban con buenas sensaciones tras ganar de forma contundente al FC Barcelona en Copa del Rey. No obstante, el equipo franjirrojo sorprendió con una gran actuación en el Estadio de Butarque.
Fran Pérez (13 puntos), Óscar Valentín (13 puntos) y Mendy (18 puntos, MVP) pusieron los goles para el cuadro vallecano. Además, destaca la actuación en defensa de Lejeune (12 puntos) y Ratiu (15 puntos), sumando un total de cinco futbolistas del Rayo en el once ideal de la jornada.
El Real Madrid frena la buena racha de la Real Sociedad con una goleada en el Bernabéu (4-1). Fede Valverde (13 puntos) marcó antes del descanso y Vinicius Jr. (18 puntos) firmó un doblete para arrebatar el liderato de LALIGA EA Sports al Barça.
El Getafe CF acumula cuatro partidos sin perder tras derrotar al Villarreal en casa (2-1), con gol de Arambarri (13 puntos). Por otra parte, Sow (12 puntos) rescata un punto para el Sevilla FC después de aguantar prácticamente todo el partido con un futbolista menos.
Por último, cabe destacar la victoria del Valencia CF sobre el Levante UD en el derbi de Valencia (0-2). Ramazani (12 puntos) abrió el marcador y el conjunto che abandona los puestos de descenso.
El 11 ideal de la jornada 24 en LALIGA Fantasy
- Portero: Sergio Herrera (11 puntos, CA Osasuna).
- Defensas: N. Mendy (18 puntos, Rayo Vallecano), Ratiu (15 puntos, Rayo Vallecano) y Lejeune (12 puntos, Rayo Vallecano).
- Medios: Arambarri (13 puntos, Getafe CF), Óscar Valentín (13 puntos, Rayo Vallecano), Valverde (13 puntos, Real Madrid), Fran Pérez (13 puntos, Rayo Vallecano) y Sow (12 puntos, Sevilla FC).
- Delanteros: Ramazani (12 puntos, Valencia CF) y Vinicius Jr. (18 puntos, Real Madrid).
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- Benfica - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
- El CTA admite un posible error arbitral en el Girona - Barça
- Manolo Lama, contundente: 'Flick se ha vuelto loco
- Míchel opina sobre el pisotón de Echeverri a Koundé: 'Va al juego. Si pita falta en el campo vale, pero si entra el VAR, me parece un error
- Iturralde, tras los fallos garrafales de Soto Grado en el Girona - Barça: 'El CTA lo tiene que explicar
- El exárbitro Estrada Fernández, indignado tras la polémica del Girona-Barça: 'Se amenazó a los árbitros
- Contundente mensaje de Raphinha: 'Es duro jugar cuando las reglas son diferentes si es a favor o en contra