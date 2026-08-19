Rayo Vallecano - Deportivo Alavés: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Rayo Vallecano y Deportivo Alavés se enfrentan hoy jueves 20 de agosto en el Estadio Municipal de Butarque en el partido de la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Deportivo Alavés y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los rayistas se presentan en la segunfa fecha no solo tras la desafortunada remontada que sufrieron a manos del Sevilla en su debut liguero, sino también afrontando que la medida cautelar que solicitó el club para jugar en su campo fue rechazada por la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, tendrán que llevar a cabo el enfrentamiento en la casa del Leganés.

Considerando la retirada de la concesión del estadio de Vallecas, junto a asuntos pendientes en relación a normativa e instalaciones, el encuentro no se jugará en el Estadio de Vallecas, lo que ha acrecentado la indignación de los que desean asistir por los inconvenientes para la adquisición de boletos; una problemática que, incluso, obliga a los propios aficionados franjirrojos a acudir presencialmente a las taquillas, pues el Rayo es el único equipo de Primera División que no dispone de ventas en línea.

Por otro lado, los albiazules también llegan con quejas respecto a la disputa dado que el Rayo ha tardado en habilitar la información relativa al procedimiento de solicitud de entradas visitantes, lo cual ha empañado parcialmente el gran debut que los de Quique Sánchez Flores lograron en su recibimiento del Getafe en casa.

En este sentido, los azulones quedaron en desventaja numérica en el primer tiempo debido a la expulsión de Kiko Femenía, lo cual habilitó que el Alavés anotase tres goles en el último cuarto de hora cortesía de Tenaglia, Díaz Mejía y Rodríguez, generando el suficiente diferencial de goles para llegar hasta el primer lugar de la tabla, por los momentos, junto al Espanyol.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Deportivo Alavés, correspondiente a la Jornada 2 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy jueves 20 de agosto a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Deportivo Alavés se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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