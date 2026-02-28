Rayo Vallecano - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Rayo Vallecano y Athletic Club se enfrentan hoy sábado 28 de febrero en el Estadio de Vallecas en el partido de la Jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En este sentido, luego de una dura racha de tres derrotas consecutivas, los rayistas han encontrado un rumbo más positivo en el último par de fechas, sumando una victoria contra el Atlético de Madrid y un empate con el Betis que les ha vuelto a alejar, aunque solo dos puntos, de la zona de descenso.

Aun así, ello ha sido suficiente para despertar emociones entre los aficionados y el propio técnico, Íñigo Pérez, quien describió su victoria sobre el Atlético como una de las mejores que han tenido como grupo. Sin embargo, asimismo reconoció la dura situación institucional y deportiva que está experimentando el club, posteriormente agradeciendo a los aficionados franjirrojos por cómo se comportan con el equipo.

Por su parte, el Athletic Club llegará a la contienda tras derrotar al Elche, al Oviedo y al Levante en las últimas jornadas, aunando un embrión anímico considerable para recuperar su ubicación entre los puestos de clasificación a competiciones europeas de la próxima temporada.

Aunque aún están a tres puntos del Celta de Vigo, club que ostenta el actual escaño para la Conference League, hay expectativas entre los dirigidos por Ernesto Valverde de cara a cerrar la temporada en una posición favorable, incluso a pesar de que llegan con cinco bajas para su próxima cita, con Nico Williams como la más sensible.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 26 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 28 de febrero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.