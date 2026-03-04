LaLiga
¿Por qué el Rayo - Oviedo se juega hoy miércoles?
El duelo aplazado de la jornada 23 se jugará en una fecha poco habitual en el Estadio de Vallecas
Rayo Vallecano y Real Oviedo se citan en el Estadio de Vallecas hoy miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas (CET) para disputar la jornada 23 de LaLiga EA Sports. A pesar de que el encuentro debía haberse jugado el pasado 7 de febrero en el campo del equipo rayista, LaLiga decidió aplazar el encuentro para buscar una nueva fecha para celebrarlo.
Todo radica en el mal estado del césped de Vallecas. LaLiga resolvió que el terreno de juego "no reunía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", a pesar de que el Rayo Vallecano había realizado importantes esfuerzos durante esa misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Se optó por la suspensión del encuentro y se reprogramó para una nueva fecha: el miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas.
Unos días después, el Juez Único de Competición de la RFEF entró en escena para dictaminar que LaLiga no tenía competencias para tomar dicha decisión, aunque en segunda instancia dio la razón a LaLiga. El Real Oviedo intentó ganar el partido a través de los despachos, pero finalmente el encuentro se disputará con normalidad en el Estadio de Vallecas una vez se ha recuperado la normalidad del césped del estadio.
Se trata de un partido crucial para ambos equipos, que se encuentran en mitad de una dura batalla por la salvación. El Estadio de Vallecas es una oportunidad excelente para ambos de alzar el vuelo, especialmente para los ovetenses que deben empezar a sumar de tres en tres si quieren obrar el milagro de la salvación.
