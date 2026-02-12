Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA EA SPORTS

El Rayo - Oviedo aplazado por el césped de Vallecas ya tiene nueva fecha

El partido se disputará en el feudo madrileño el miércoles 4 de marzo a las 19:00h

Así estaba el césped del estadio de Vallecas, que ha provocado la suspensión del Rayo-Oviedo.

Atlas News

EFE

Madrid

El partido que deben disputar el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports (Primera División) y que fue aplazado el pasado fin de semana, se jugará el miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas, según anunció este jueves LaLiga.

Como recordó en un comunicado la competición presidida por Javier Tebas, cualquier incidencia por la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, "debe resolverse conforme a la normativa aplicable, y corresponde legalmente a las ligas profesionales como organizadoras de la competición".

El mensaje reafirma de nuevo la autoridad de LaLiga para el aplazamiento de este partido, ya que el césped del Estadio de Vallecas no reunía "las garantías necesarias" para que se celebrase el encuentro "en condiciones de seguridad", debido a las "condiciones climatológicas adversas" que afectaron a las instalaciones del mismo.

Tras ello, el Oviedo solicitó formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se le concediese como ganador el partido por el mal estado del terreno de juego, ya que a su parecer, se produjo un "incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano".

LaLiga reaccionó y recordó que la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, corresponde a las "ligas profesionales como organizadoras de la competición" y no a la RFEF, emplazando a ambos equipos a disputar de nuevo el encuentro, que será el 4 de marzo.

