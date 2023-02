El Rayo mira a Europa frente a un Almería bloqueado de visitante

El conjunto indálico llega a Vallecas sin haber vencido todavía fuera de casa Iraola todavía no sabe si podrá contar con Óscar Valentín y Álvaro García

El Rayo buscará una victoria en Vallecas que le permita escalar hasta la quinta plaza de la clasificación para meterse en puestos europeos mientras que el Almería, único equipo junto con el Elche que aún no ha ganado de visitante, buscará sorprender al equipo madrileño y alejarse del descenso.

El conjunto que dirige Andoni Iraola cerró la pasada jornada la primera vuelta con una victoria en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal que, aparte de tres puntos, le dio una buena dosis de moral para afrontar este segundo tramo de la temporada desde una cómoda posición bastante alejado del descenso.

Las derrotas esta jornada de Villarreal y Betis le permiten, además, afrontar el partido contra el Almería con la motivación de saber que si gana se situará quinto de la tabla y, aunque aún queda mucho curso, se meterá de lleno en la pelea por Europa.

Para este partido Iraola cuenta con la duda de su extremo izquierdo titular, Álvaro García, que padece una sobrecarga. Si no pudiera disponer de él saldría de inicio por segundo partido consecutivo Andrés Martín.

La otra duda es la presencia en la medular de Oscar Valentín, que la pasada jornada no pudo jugar por unas molestias y de las que parece recuperado al haberse incorporado esta semana al trabajo. Si está al cien por cien jugará de inicio, en cuyo caso podría desplazar al banquillo a Pathé Ciss.

Enfrente está el Almería, que viaja a Vallecas con la idea de continuar la racha de buenas sensaciones y resultados, tras sendos empates con el Atlético de Madrid en casa y en Valencia, más una solvente victoria ante el Espanyol, y dispuesto a estrenar su casillero de triunfos a domicilio esta temporada y dar un paso más hacia la permanencia.

El conjunto rojiblanco ha rozado el triunfo en algunos de sus partidos lejos del Power Horse Stadium, siempre sin éxito, pero confía en su buen momento después de haber enlazado tres encuentros complicados sin perder, con cinco puntos sumados de nueve posibles.

Con el antecedente positivo de haberse llevado los tres puntos en la última de sus siete visitas a Vallecas (0-1), en Segunda, el técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi', que ha elogiado el buen trabajo de Andoni Iraola en el Rayo, no tiene lesionados e incluso deberá hacer algún descarte, algo que decidirá en el último momento, ya que el central brasileño Kaiky Fernandes trabaja con el grupo después de una semanas en las que unas molestias le dejaron al margen.

El Almería llega al barrio de Vallecas con muchos exrayistas en sus filas y todos apuntan a estar en el once. Será novedad en la convocatoria el cancerbero gallego Diego Mariño, inscrito como refuerzo poco antes de la medianoche del pasado martes, en un cierre del mercado que también deparó la salida del meta Fernando Pacheco al Espanyol.

En cuanto al once titular no se prevén muchas novedades en la alineación del equipo de Rubi, después del buen rendimiento ofrecido en el último encuentro frente al Espanyol. El tiempo entre uno y otro enfrentamiento permite la recuperación de los que estuvieron de inicio, por lo que el técnico catalán podría repetir el mismo once en un choque vital para reforzar la confianza.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Valentín, Comesaña; Isi, Trejo, Álvaro o Andrés Martín; Camello.

Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Robertone, De la Hoz, Melero; Baptistao, Suárez, Embarba.

Árbitro: César Soto Grado (Comité La Rioja).

Estadio: Vallecas (21.00 horas).