El Rayo mira a Europa ante un Celta en descenso

Iago Aspas es la gran duda del equipo de Carlos Carvalhal Los franjirrojos llegan con la moral por las nubes tras ganar al Real Madrid

El Rayo Vallecano, eufórico tras sumar tres victorias seguidas, la última frente al Real Madrid, afronta la nueva jornada antes del parón por el Mundial con el objetivo de acercarse a Europa a costa de un Celta que solo ha sumado un punto de los últimos dieciocho en juego y llega con la duda de Iago Aspas.

El equipo madrileño afronta la última jornada antes del parón con 21 puntos en la clasificación, once por encima del descenso y a solo dos de la zona europea, a la que podría encaramarse si gana y la Real Sociedad no vence al Sevilla.

El Rayo llega a ese partido en un buen momento al encadenar cinco jornadas sin perder y tres victorias consecutivas, la última frente a un Real Madrid al que lograron hacerle quince remates, marcarle tres goles y superarle en intensidad.

Para este partido, que el Rayo afronta apenas 72 horas después de jugar contra el Real Madrid, Iraola, que estará en la grada debido a una sanción, es probable que haga rotaciones en el once en busca de aire fresco tras la tremenda exigencia del derbi.

De esta forma jugadores como el central ghanés Abdul Mumin o el centrocampista senegalés Pathé Ciss podrían tener su oportunidad, igual que el delantero colombiano Radamel Falcao, que la pasada jornada ya entró en la convocatoria, aunque no jugó, tras superar unas molestias físicas.

Enfrente está el Celta, que llega a la cita con una plaga de lesiones que podría verse agravada con la probable ausencia de su goleador Iago Aspas.

El internacional español no ha entrenado con el grupo y todo apunta a que será suplente. No será la única sorpresa. Carlos Carvalhal prepara una pequeña revolución en su once, empezando por un cambio de dibujo táctico.

El técnico portugués podría formar con una línea de tres centrales -Mingueza, Aidoo y Unai Núñez- y dos carrileros en la que entraría en el costado derecho Kevin Vázquez, quien hasta el momento no ha tenido minutos en LaLiga.

Por delante, Carvalhal medita dotar a la medular de más músculo con la entrada del internacional peruano Renato Tapia, quien había perdido protagonismo con Coudet. Le acompañará el canterano Gabri Veiga, que regresa tras cumplir frente a Osasuna su partido de sanción.

El nuevo entrenador del Celta también dará una oportunidad de inicio a su compatriota Gonçalo Paciencia después de su buen rendimiento en el último partido. Para ello, sacrificará al joven Larsen, que sigue sin estrenarse como goleador con la camiseta celeste. Sin Aspas, Carles Pérez tendrá continuidad en la banda derecha.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mumin, Catena, Fran García; Comesaña, Pathé Ciss; Isi, Trejo, Álvaro; Camello.

Celta de Vigo: Marchesín; Mingueza, Aidoo, Unai; Kevin Vázquez, Tapia, Gabri Veiga, Javi Galán; Carles Pérez, Paciencia, Cervi.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz).

Estadio: Vallecas.

Hora: 19:00.