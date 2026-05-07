¡El Rayo le da a España la plaza extra para la Champions!

Con la eliminación del Atlético de Madrid en semifinales de la Champions League, el único superviviente español en competición europea era el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez. El cuadro rayista, además de citarse con la historia ante el Estrasburgo, con la opción de colarse en la final de la Conference League, que se celebrará en Leipzig, también era la esperanza de LaLiga para poder tener un equipo más en la próxima edición de la competición reina.

Batalla fue el héroe nacional al parar un penalti a Enciso en el añadido que, pese a no comprometer el billete a la final para el Rayo, sí que habría dejado esa plaza extra para España en el aire.

Alemao (derecha), del Rayo Vallecano, celebra con sus compañeros tras marcar el 0-1, el primer gol del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League contra el Estrasburgo. / MONAMMED BADRA / EFE

Como bien saben, la UEFA otorga una plaza extra para la Champions League a las dos primeras federaciones de la temporada europea. Es decir, se premia a las federaciones que han sacado mejor coeficiente en la temporada actual contando los partidos de todos sus clubes en Champions, Europa y Conference League.

La Premier League ya tenía su ‘bala’ extra asegurada y solo quedaba por repartir una entre España y Alemania. El empate del Bayern de Múnich anoche frente al PSG dejó la sartén por el mango al Rayo Vallecano, que no falló en su visita a Estrasburgo: además de hacer historia y certificar su participación en la Conference League, consiguió matemáticamente la ansiada plaza extra para España.

Triunfo 'inútil' del Friburgo

El triunfo rayista en el Stade de la Meinau, gracias a un solitario tanto de Alemão en el primer tiempo (pudieron ser varios goles más, pero Penders los evitó con paradas de mucho mérito), inutilizó el triunfo del Friburgo, equipo alemán, en las semifinales de la Europa League.

Como el Rayo, el conjunto germano se clasificó para la final de su competición, la de plata de la UEFA, al superar al Sporting de Braga por 3-1. No obstante, la alegría del equipo dirigido por Julian Schuster no sirvió para ganar la plaza extra para la Bundesliga.

¡Regalo para el Betis!

Al iniciar ambos partidos, la distancia entre España y Alemania era de solo 0,424 puntos, pero los alemanes, además de ganar al Braga y superar la eliminatoria, necesitaban que el Rayo no ganara su partido. Si los de Íñigo Pérez ganaban, era indiferente lo que sucediese en el Europa-Park Stadion. Y así fue.

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Un triunfo, el del Rayo, que de momento beneficiaría al Real Betis, quinto clasificado del campeonato doméstico a falta de cuatro jornadas por disputar. El Celta de Vigo, a seis puntos del Betis (12 por disputar), tratarán de luchar por ese puesto extra de Champions League