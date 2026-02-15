El Rayo baja de la nube a Simeone y enseña el camino de la remontada al Barça

Ni 72 horas tardó en dar la de arena el Atlético de Madrid. La exhibición en Copa del Rey frente al Barça quedó ligeramente empañada tras un nuevo tropiezo colchonero a domicilio, el talón de Aquiles esta temporada. Frente al Rayo Vallecano, en el duelo disputado en Leganés, los rojiblancos se despidieron prácticamente de cualquier opción de pelear por el título liguero. Goleada de los franjirrojos para dejar a Simeone a quince puntos del Real Madrid, líder de la tabla, que podrían ser dieciséis si el Barça gana este lunes en Montilivi.

En el exilio de Butarque, debido a las lamentables condiciones del césped del Estadio de Vallecas, Rayo y Atlético de Madrid disputaron un derbi marcado por las rotaciones de Diego Pablo Simeone. El Cholo introdujo hasta nueve novedades respecto al once que el jueves vapuleó al Barcelona en la Copa del Rey. El cansancio acumulado y la proximidad de la eliminatoria de Champions frente al Brujas (miércoles 21.00 horas) obligaron al argentino a tirar de la extensa profundidad de su banquillo, reservando a jugadores importantes como Griezmann, Julián, Lookman o Koke, entre otros.

Iñigo y Simeone se saludan antes del Rayo-Atlético disputado en Butarque / EFE

Ilias, sublime

El partido fue pastoso, de sobremesa con digestión pesada, con un Rayo muy cerrado por el centro y un Atleti funcionarial, llevando una iniciativa que, por momentos, le produjo cierta urticaria. Los colchoneros encontraban peligro por ambas bandas, con Ruggeri y Molina, ambos laterales, haciendo labores de extremos y colgando balones - y algún que otro melón- a la cabeza del gigantón Sørloth.

El expediente colchonero del primer tiempo se cubrió en el 12', en un centro al área de Molina y rematado por Nico González que Nobel Mendy, central franjirrojo, estuvo cerca de convertir en el 0-1 en su intento de rechace. Al exbético le salvó el travesaño.

Sørloth fue titular en la delantera del Atlético / EFE

El Rayo creció desde la transición y, también, desde los despistes de los rojiblancos. Ratiu encontró el hueco por la derecha, hizo lo que quiso con Ruggeri y cedió atrás para que Fran Pérez anotara el 1-0 en Leganés. Los de Iñigo Pérez encontraron la fórmula del éxito y la repitieron para ampliar distancias. Esta vez fue Ilias Akhomach, excelente durante todo el primer tiempo, el que ganó línea de fondo, levantó la cabeza y asitió a Isi. Oblak detuvo con la punta del guante el disparo del murciano, pero no pudo salvar el remache de Óscar Valentín.

Reacción tardía

Algún que otro susto y el empuje vallecano obligaron a Simeone a rectificar su plan inicial. Cambios a mansalva con tambores de remontada. El Cholo sacó la artillería, pero el juego no mejoró. De hecho, estuvo más atascado que en la primera mitad si cabe. Batalla apenas intervino, ni cuando el Atlético acumuló calidad y desborde con Julián y Lookman.

El Rayo pasó por encima del Atlético en el duelo jugado en Leganés / EFE

El Rayo aprovechó un saque de esquina para redondear una goleada y demostrar al Barcelona que la esperanza es lo último que se pierde en esta vida. Aun más en algo tan imprevisible como el deporte. Álvaro puso un 'gilicórner' al segundo palo para que Nobel Mendy le ganara la partida por alto a Marcos Llorente y establecer el 3-0 definitivo. Butarque cambió el "Presa, vete ya" por olés en los minutos de la basura. Lo del Atleti, para hacérselo mirar.