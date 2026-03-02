Raúl Varela, sobre los incidentes en LaLiga: "En algunos casos parecemos mononeuronales"

Este fin de semana se disputó el derbi sevillano. Un encuentro muy caliente, que terminó con tablas en el marcador tras un giro radical del encuentro. El Sevilla, que iba por debajo del marcador en la primera mitad, salvó los muebles en el tramo final del partido. Los de Javi Martínez, con dos goles de Alexis y Isaac, evitaron la victoria del Betis, lo que provocó un incendio al final del partido.

Los jugadores del Real Betis se dirigieron a la grada de animación del conjunto verdiblanco a enfrentarse a unos aficionados del propio equipo que les recriminaban su actitud. Concretamente los del Gol Sur, con Antony. También hubo gresca entre aficionados béticos en las afueras del estadio, en la zona ya habitual de quedada antes de los partidos.

Por parte del Sevilla, más de lo mismo con los aficionados del Betis. Los jugadores se enfrentaron a la grada con gestos provocativos, que terminó de incendiar a los béticos. En parte, el enfado provenía de las celebraciones de los futbolistas del Sevilla tras los dos goles. Una actitud que no terminó de gustar en La Cartuja.

¿Celebrar o provocar?

Lo de las celebraciones no és un caso aislado. Este fin de semana, más de lo mismo en el encuentro entre el Elche y el Espanyol, con Rafa Mir como protagonista. Hemos visto jugadores de la liga española celebrar en los banderines, en los córners. También con Vinicius.

Estos comportamientos los comentó Raúl Varela en La Tribu de Radio Marca. "Jugadores de LaLiga española, por favor: dejen de hacer el imbécil celebrando. No es necesario demostrar que en algunos casos parecemos mononeuronales. Que tenemos una neurona para sujetar las orejas y poco más", decía el periodista, refiriéndose también a lo sucedido en el derbi sevillano.

"No hace falta irse al banderín a provocar, quitarse la camiseta, que te enseñen una amarilla, sacar la bandera, gestitos, mandar callar a nadie", afirmaba Varela.

"Por Rafa Mir, por Isaac, por Bartra en la ida, por Dani Alves hace 15 años...", añadió Liaño. "No aprendemos. Con lo de la camiseta, no lo entiendo. Yo los expulsaría", dijo Varela.