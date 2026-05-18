Raillo y Maffeo, jugadores del Mallorca, dan la cara ante la afición: "Nosotros perdemos mucho más con el descenso"

Pablo Maffeo y Antonio Raíllo dieron la cara tras la derrota del Mallorca (1-0) ante el Levante, que dejó al equipo virtualmente descendido. En su salida del Estadio Ciudad de Valencia, los jugadores atendieron a un grupo de aficionados que les esperaba antes de subir al autobús.

Los aficionados les recriminaron la falta de actitud y resultados que han visto al equipo caer en los últimos dos partidos, siendo este último el más trascendente al tratarse de un Levante que también pelea por el no descenso.

"Nos duele más. Nosotros perdemos mucho más (que ustedes). Nosotros somos los primeros que queremos ganar, salimos perdiendo si no ganamos. Perdemos dinero, perdemos prestigio", explicó Raíllo a los aficionados que se ubicaban a la salida del recinto valenciano.

"Yo siento el club. Por mucho que digáis que no (lo siento). Yo tengo contrato aquí (con el Mallorca), si me toca quedarme pues me quedaré. (Ya sé lo que es descender), ya lo sé, yo he jugado en segunda muchos años. Si yo me tengo que quedar y subir, me dejaré todo para subir y lo daré todo", respondió Maffeo a la vez que agregó también sentirse "decepcionado" por no conseguir los resultados con el equipo.

En busca del milagro

El Mallorca enfrentará al ya descendido Oviedo en la última jornada, pero presentándose con 39 puntos y con la zona de salvación marcada con 42 puntos, los bermellones necesitan más que un milagro para lograr la permanencia.

Además de estar obligado a vencer al Oviedo, el Mallorca necesita que el Girona derrota al Elche, el Osasuna caiga ante el Getafe y que el Levante no pierda ante el Betis.

Takuma Asano (i) disputa un balón ante Iván Romero, del Levante, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga / EFE

Existe otra posibilidad, incluso con Elche y Levante sumando puntos, pero es aún más remota. También con 42 puntos se encuentra el Osasuna, aunque cuenta con mejor diferencia de goles (-5) que los bermellones (-13), por lo que una goleada sufrida por el Osasuna y una propiciada por el Mallorca al Oviedo le ayudaría a mantenerse en la categoría.

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Con un panorama más que complicado y una cerrada carrera por la salvación que protagonizarán Mallorca, Girona, Elche y Levante en la última jornada el próximo 23 de mayo a las 21:00 horas.