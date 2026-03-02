Rafa Mir defiende que no insultó de manera racista a El Hilali: "Le dice te voy a reventar la cabeza"

El Elche-Espanyol de la jornada 26 de LaLiga EA Sports dejó un empate a 2 goles a nivel deportivo sobre el césped del Martínez Valero, pero el hecho que trascendió más fueron los supuestos insultos racistas de Rafa Mir, jugador del Elche, a Omar El Hilali, jugador del Espanyol.

Tras la denuncia del futbolista marroquí, el colegiado del encuentro, Iosu Galech Apezteguia, detuvo el partido durante tres minutos para activar el protocolo contra el racismo en el minuto 78. Según reflejó el árbitro en el acta, el lateral del Espanyol le trasladó que el delantero ilicitano le habría dicho: “Viniste en patera”.

La versión de Rafa Mir

Tras el encuentro, según se explicó en el programa televisivo El Chiringuito, Rafa Mir sostuvo a su entorno que fue El Hilali quien le insultó primero en árabe tras varios encontronazos durante el partido y que no le contestó de manera racista.

"Rafa Mir dice que no le llama nada racista a El Hilali, si no que le dice 'te voy a reventar la cabeza'", se asegura en el programa.

"Un insulto que está mal, pero es verdad que, por lo que me dicen, llevaban una batalla personal durante todo el partido donde El Hilali le estaba dando por detrás, le estaba dando bastantes patadas, intentando sacarle el partido, y Rafa Mir le contesta de esa manera", se añade.

El incidente llega tras otro episodio de supuestos insultos racistas en el Benfica - Real Madrid de la fase de playoffs de la Champions League, episodio que involucró a los jugadores Gianluca Prestianni y Vinicius Jr., cuando el argentino insultó presuntamente de manera racista al brasileño llamándole "mono" y tapándose la boca con la camiseta.