Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto una pena de ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir por la agresión sexual cometida contra una joven en septiembre de 2024 en una vivienda situada en la urbanización Torre en Conill, en el municipio valenciano de Bétera, tal como informó el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La resolución judicial, que todavía puede ser recurrida, considera al delantero responsable de un delito de agresión sexual, por el que le condena a siete años de cárcel, además de un delito de lesiones que añade otros 18 meses de prisión a la pena total.

Asimismo, la sentencia establece una orden de alejamiento respecto a la víctima durante diez años, período en el que Mir no podrá acercarse a menos de 500 metros de ella. El fallo también fija una compensación económica de 64.000 euros, repartida entre 14.000 euros por las lesiones sufridas y 50.000 euros por los perjuicios morales ocasionados.

En la misma causa, la Audiencia de Valencia ha condenado al también futbolista Pablo Jara por los hechos relacionados con una segunda víctima. El tribunal le impone dos años de prisión por un delito de agresión sexual y otros seis meses por un delito contra la integridad moral.

Además de la pena de cárcel, Jara deberá cumplir una orden de alejamiento de cinco años que le impedirá situarse a menos de 500 metros de la víctima. La sentencia también le obliga a indemnizarla con 280 euros por las lesiones causadas y con otros 6.000 euros en concepto de daños morales.

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La decisión judicial pone fin, en primera instancia, a un procedimiento que analizó los hechos ocurridos durante una reunión celebrada en la vivienda de Rafa Mir en Bétera el 1 de septiembre de 2024.