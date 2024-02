Rafa Benítez: "No me planteo entrenar al Celta en Segunda"

Rafa Benítez, entrenador del Celta de Vigo, en la previa al partido de este viernes ante el Almería, ha afrontado una rueda de prensa en la que su figura ha sido la protagonista en todo momento.

Teniendo en cuenta que el Celta se enfrenta al colista de LaLiga y que es una oportunidad de oro de poder sumar los tres puntos, Benítez admite que es un encuentro que les puede dar mucha confianza: "Hay que recordar de dónde venimos, la maratón del año pasado se aceleró al final y se salvaron los muebles. Evidentemente, este es un partido muy importante y que nos puede dar un respiro, confianza o meter más presión. Lo afrontamos con la idea de ganar".

El técnico madrileño ha sido preguntado por si, hipotéticamente, el Celta bajara a Segunda, se vería entrenando al equipo la temporada que viene. Benítez, contundente, ha aclarado que no se plantea hoy en día esa opción: "Ni me lo planteo, me estoy planteando ganarle al Almería. Estoy convencido de que el equipo se va a quedar en Primera".

"Te centras en lo que depende de ti"

En la última semana, se ha puesto en duda la continuidad del técnico en el conjunto de Vigo. Benítez, ha comentado como ha sido esta semana llena de informaciones sobre su figura. El técnico ha explicado que se centra solo en lo deportivo: "Después de tantos años, te centras en lo que depende de ti. Lo que depende de nosotros es preparar a los jugadores, analizar las jugadas, esta semana sentarnos a nivel individual con tres o cuatro para ver los vídeos de lo que tienen que hacer, analizar al rival... Tengo muy claro que la experiencia te ayuda a tomar decisiones menos equivocadas, sobre todo en situaciones de dificultad".

También, ha querido remarcar que en el fútbol se depende de la suerte y en el partido de la pasada jornada ante el Cádiz no la tuvieron: "Soy el mismo entrenador, si el jugador del Cádiz la tira a la grada o si la mete. El fútbol es caprichoso y cuando las cosas no salen, le damos más vueltas", finalizó el técnico.