Así quedaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 27

El sistema de videoarbitraje no ha tenido tanto protagonismo como en anteriores jornadas

LaLiga EA Sports cierra el telón de su vigesimoséptima jornada de competición. El empate entre Espanyol y Oviedo pone el broche a un fin de semana en el que en líneas generales se ha seguido el guion previsto y, por lo tanto, no se han producido grandes cambios en la clasificación general. En esta ocasión tampoco ha tenido gran protagonismo la tecnología de videoarbitraje

La aplicación del VAR forma parte del día a día en el campeonato doméstico desde su aplicación, pero esta tecnología no ha estado tan presente como en los últimos fines de semana. En la última jornada, las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de un único partidos.

La intervención clave de la jornada tuvo lugar el sábado en el Ciutat de Valencia en el partido entre Levante y Girona. La tecnología de videoarbitraje dio por válido un gol de Joel Roca que a la postre terminó traduciéndose en un punto de valor oro para los de Míchel.

Olasagasti es expulsado en el encuentro contra el Girona FC

Olasagasti es expulsado en el encuentro contra el Girona FC / Ana Escobar

¿Cómo queda la clasificación de LaLiga tras la jornada 27?

¿Cómo quedaría la clasificación de LaLiga sin VAR tras la jornada 27?

  1. FC Barcelona - 68 puntos
  2. Real Madrid - 68 puntos
  3. Atlético de Madrid - 55 puntos
  4. Villarreal - 53 puntos
  5. Betis - 43 puntos
  6. Celta de Vigo - 41 puntos
  7. Real Sociedad - 38 puntos
  8. Espanyol - 36 puntos*
  9. Getafe - 33 puntos
  10. Valencia - 32 puntos
  11. Athletic Club - 32 puntos
  12. Osasuna - 31 puntos
  13. Rayo Vallecano - 31 puntos
  14. Elche - 28 puntos
  15. Alavés - 28 puntos
  16. Sevilla - 27 puntos
  17. Girona - 27 puntos
  18. Mallorca - 26 puntos
  19. Levante - 23 puntos
  20. Real Oviedo - 18 puntos*

¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?

Jornada 1

  • Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.

Jornada 2

  • Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.

Jornada 4

  • Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.
  • Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.

Jornada 8

  • Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 9

  • Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 12

  • Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.
  • Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.
  • Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 13

  • Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.

Jornada 14

  • Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.

Jornada 15

  • Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0

Jornada 16

  • Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 18

  • Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1: Gol en propia de Sorloth anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez. Resultado sin VAR: 2-1

Jornada 20

  • Mallorca 3 - Athletic 2: Dos penaltis señalados por manos de Vivian y de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-2
  • Real Sociedad 2 - FC Barcelona 1: Gol anulado a Fermín por falta previa de Olmo sobre Kubo. Resultado sin VAR: 2-2

Jornada 21

  • Sevilla 2 - Athletic Club 1: Penalti por mano de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 23

  • Atlético de Madrid 0 - Real Betis 1: Gol en propia de Llorente anulado por fuera de juego en el centro. Resultado sin VAR: 1-1

Jornada 24

  • Espanyol 2 - Celta de Vigo 2: Gol anulado a Borja Iglesias por fuera de juego. Resultado sin VAR: 2-3
  • Getafe 2 - Villarreal 1: Penalti señalado por agarrón sobre Luis Vázquez que Arambarri transforma. Resultado sin VAR: 1-1
  • Sevilla 1 - Deportivo Alavés 1: Gol anulado a Lucas Boyé por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2

Jornada 25

  • Athletic Club 2 - Elche 1: Penalti señalado que Guruzeta se encarga de convertir en gol. Resultado sin VAR: 1-1
  • Osasuna 2 - Real Madrid 1: Penalti señalado que Budimir se encarga de convertir y gol validado a Raúl García: Resultado sin VAR: 0-1
  • Villarreal 2 - Valencia 1: Penalti para ambos equipos que el VAR ayudó a señalar a Gil Manzano. Resultado sin VAR: 1-0

Jornada 26

  • Rayo Vallecano 1 Athletic Club 1: Gol otorgado a Jorge de Frutos después de que este fuese anulado por fuera de juego previo. Resultado sin VAR: 0-1
  • Elche 2 - Espanyol 2: Penalti señalado por mano de Carlos Romero que Rafa Mir convierte en gol. Resultado sin VAR: 1-2

Jornada 27

  • Levante 1 - Girona 1: Gol concedido a Joel Roca al decretar que Vanat no interviene indirectamente en la jugada. Resultado sin VAR: 1-0

