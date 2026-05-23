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LALIGA EA SPORTS

Así quedan las plazas europeas de LaLiga: equipos clasificados a Champions, Europa League y Conference

Consulta qué equipos tienen plaza europea y jugarán Champions, Europa League y Conference la temporada 2026-27

Jose Bordalas, entrenador del Getafe CF

Jose Bordalas, entrenador del Getafe CF / AFP7 / Europa Press/Dennis Agyeman

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

LaLiga EA Sports 2025-26 ha echado el cierre. Después de una temporada igualada como pocas se recuerdan, algunos equipos lamentan a estas horas el desenlace del curso... mientras otros, por contra, celebran haber cumplido con sus objetivos.

Es el caso de los clubes que han asegurado plaza europea para la próxima temporada. El curso siguiente, gracias al buen desempeño de los clubes en Europa, el campeonato español obtendrá un total de ocho plazas para competiciones europeas. Se repartirán en cinco equipos en Champions League; dos en Europa League y un único equipo que disputará la Conference League.

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, en el partido de ida de cuartos de Europa League entre Friburgo y Celta

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, en el partido de ida de cuartos de Europa League entre Friburgo y Celta / RONALD WITTEK / EFE

Antes de entrar en la jornada 38, los cinco equipos de Champions League ya estaban decididos. Serán, por orden de clasificación, el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Real Betis. La sexta plaza, que da acceso a Europa League, también estaba asegurada para el Celta de Vigo, que se unirá a la Real Sociedad que consiguió su billete tras ganar la Copa del Rey.

La última posición europea la aseguró el Getafe tras una histórica temporada plagada de problemas a los mandos de José Bordalás. Impresionante el trabajo del técnico alicantino, que sumó la última plaza europea y jugará la Conference League el siguiente curso.

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¿Qué equipos jugarán competiciones europeas la próxima temporada?

Champions League

  • FC Barcelona
  • Real Madrid
  • Atlético de Madrid
  • Villarreal

Europe League

  • Real Sociedad
  • Celta de Vigo

Conference League

  • Getafe

En total, ocho equipo de LaLiga EA Sports jugarán competiciones europeas la temporada; cinco en Champions League por el coeficiente UEFA, dos en Europa League y uno en la Conference League.

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