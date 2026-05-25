Así ha quedado la clasificación del Pichichi y el Zarra de LaLiga: Mbappé, Lamine y Ferran se reparten los premios
Consulta ha quedado la clasificación de máximos goleadores de tras el final de LaLiga y cuántos goles han marcado Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y el resto de aspirantes
LaLiga EA Sports 2025-26 ha terminado. Después de 38 jornadas de puro espectáculo en la competición doméstica, llega ese momento de la temporada donde toca hacer balance del curso. Y uno de los aspectos a analizar, como siempre, radica en la eficacia goleadora de los máximos goleadores del campeonato.
Esta temporada ha vuelto a confirmar a Kylian Mbappé como el ariete más letal de todos con 25 dianas a su nombre. A pesar de estar ausente una suma considerable de partidos esta temporada, el delantero francés ha sabido aprovechar al máximo su presencia en el terreno de juego, al menos en cuanto a eficacia goleadora se refiere. Sus 25 goles son buena muestra de ello, aunque no le han servido al Real Madrid para pelear por el campeonato en la recta final de curso.
Se quedó cerca finalmente Vedat Muriqi, que se quedó en 23 dianas este curso. Una situación realmente curiosa, pues el kosovar terminó como segundo máximo goleador del campeonato a pesar del descenso de su Mallorca. Sí pudo salvarse Osasuna, equipo de Ante Budimir, que completa el podio del Pichichi 2025-26.
En cuarta y quinta posición quedaron los dos máximos goleadores españoles del curso: Ferran Torres y Lamine Yamal. Ambos con 16 dianas, las mismas que Vinícius Júnior y una más que Mikel Oyarzabal, tercer máximo realizador de nacionalidad española. Los dos delanteros del Barça se repartirán el trofeo Zarra, aquel que acredita a los máximos goleadores nacionales de la temporada.
¿Cómo ha quedado el Pichichi de LaLiga 2025-26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 25 goles
- Vedat Muriqi (Mallorca): 23 goles
- Ante Budimir (Osasuna): 17 goles
- Ferran Torres (FC Barcelona): 16 goles
- Lamine Yamal (FC Barcelona): 16 goles
- Vinícius Júnior (Real Madrid): 16 goles
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 15 goles
- Toni Martínez (Alavés): 14 goles
- Borja Iglesias (Celta de Vigo): 14 goles
- Robert Lewandowski (FC Barcelona): 14 goles
- Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 13 goles
- Raphinha (FC Barcelona): 13 goles
- Georges Mikautadze (Villarreal): 13 goles
- Lucas Boyé (Alavés): 11 goles
- Cucho Hernández (Betis): 11 goles
- Carlos Espí (Levante): 11 goles
¿Cómo ha quedado el Zarra de LaLiga 2025-26?
- Lamine Yamal (FC Barcelona): 16 goles
- Ferran Torres (FC Barcelona): 16 goles
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 15 goles
- Toni Martínez (Alavés): 14 goles
- Borja Iglesias (Celta de Vigo): 14 goles
- Carlos Espí (Levante): 11 goles
- Gerard Moreno (Villarreal): 10 goles
- Jorge de Frutos (Rayo Vallecano): 10 goles
- Hugo Duro (Valencia CF): 10 goles
- Gorka Guruzeta (Athletic Club): 10 goles
- Alberto Moleiro (Villarreal): 10 goles
- Pablo Fornals (Betis): 9 goles
- Ferran Jutglà (Celta de Vigo): 9 goles
- Rafa Mir (Elche): 8 goles
- Kike García (Espanyol): 8 goles
