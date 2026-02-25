El Sevilla se queda con Patrick Mercado, la perla ecuatoriana por la que suspiraba la Premier League

Patrik Mercado, centrocampista ecuatoriano de 22 años, jugará en el Sevilla FC hasta junio de 2031. El jugador de Independiente del Valle se unirá a las filas hispalenses por unos 6 millones de euros después del Mundial de 2026, tal como ha informado EFE este miércoles.

La perla ecuatoriana fue elegido mejor jugador de la liga ecuatoriana en 2025. El mediocentro ofensivo llegó en 2022 al Independiente del Valle. Desde entonces ha disputado 116 encuentros en los que ha materializado 11 goles y ha repartido 13 asistencias en la LigaPro Serie A de Ecuador.

La Premier también estaba detrás...

Otros equipos tenían al ecuatoriano en el 'punto de mira'. Chelsea, Brighton, Bournemouth y Fulham se habían interesado por el jugador, pero el club que apuntaba para llevárselo a la Premier League era el millonario de los 'Blues'.

El Sevilla a la espera de anunciarlo

El fichaje no se pudo ejecutar antes del mercado invernal, pero Mercado podrá pisar el césped del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la temporada 26/27. Las negociaciones han entrado en la fase de intercambio de documentos y el comunicado oficial del traspaso se producirá en cuestión de horas, según informa Fabrizio Romano.

Condiciones para inscribir a Mercado

Los de Nervión deben vender a un jugador de 'caché' o canteranos cotizados para corresponder al límite salarial que mandan los cánones del 'fair play' financiero de LaLiga. Si esto no pasa, la incorporación de Mercado podría complicarse.

Por otro lado, es necesario que el Sevilla libere una ficha de jugador extracomunitario. Actualmente, el club andaluz no podría alistar a Mercado en la plantilla, ya que el Sevilla dispone ya de tres jugadores extracomunitarios, el límite que impone LaLiga: Marcao, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Marcao está teniendo problemas para conseguir la doble nacionalidad y Suazo, con contrato hasta 2028, está siendo muy importante para Almeyda, con lo cual se descarta su salida del club. Sin embargo, hay buenas noticias para los sevillistas. Alexis Sánchez saldrá a priori del club a final de temporada; por lo tanto, si no hay ninguna sorpresa, el impedimento por jugador extracomunitario sería resuelto.

Noticias relacionadas

El 'radar' del Sevilla también está en Getafe

Más allá del fichaje de Mercado, el Sevilla piensa en fichar a Juan Iglesias, lateral derecho del Getafe, para las próximas cuatro temporadas. El contrato del jugador español finaliza el 30 de junio, pero Bordalás no le dejará escapar si los 'Azulones' no reciben una buena oferta.