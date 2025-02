De Puyol a Julen Guerrero: los últimos románticos de LaLiga

Valentín, sin el San, fue un sacerdote del siglo III en el Imperio Romano, célebre por casar parejas cuando el emperador Claudio II prohibió las uniones de tal tipo para los jóvenes que servían más de soldados que de padres de familia. La negativa del cura valió para que varias parejas se juraran amor eterno, aunque le costó la cabeza: fue decapitado por sentencia del mandatario un 14 de febrero de 270. Un siglo más tarde, el papa Gelasio I conoció su historia y le hizo santo, dando origen a una fiesta que a día de hoy sigue su curso como el Día de los Enamorados, conmemorando valores como el cariño y la lealtad, presentes en todos los aspectos de la vida.

En el fútbol, por ejemplo, se suele conocer como ‘One Club Man’ a aquellos soldados que nunca abandonaron las filas en las que debutaron, viviendo desde su primera batalla a la última defendiendo los mismos colores. Fidelidad máxima. Casos mundiales hubo muchos: Francesco Totti con la Roma, Ryan Giggs en el Manchester United o Paolo Maldini en el Milan. En España, por supuesto, también existieron. Repasamos los últimos diez románticos de LaLiga que solo jugaron en un solo equipo:

LOS ÚLTIMOS DIEZ 'ONE CLUB MAN' DE LALIGA

Bruno Soriano - Villarreal (2006-2020). Mediocentro de buena marca y buen toque, Bruno acompañó a los ‘groguets’ en gestas como sus clasificaciones a las Champions 2008/2009 y 2011/2012, y no les soltó la mano cuando el Submarino se sumergió en las aguas de la Segunda División en la 2012/13. En total disputó 425 partidos con la camiseta del Villarreal. En 2020 y lastrado por varias lesiones, Bruno dijo adiós sin siquiera pensar en vestir los colores de otro club.

Bruno Soriano, jugador del Villarreal (2006-2020) / EFE

Xabi Prieto - Real Sociedad (2003-2018). En el año 2003 un prometedor interior debutó con el primer equipo de la Real Sociedad. Pocos se imaginaban en aquel momento lo que Xabi Prieto representaría para el conjunto de San Sebastián en sus años venideros. Aunque no ganó títulos en primera, se destaca el campeonato de Segunda en 2010 para volver a la máxima categoría, más aún conociendo que Prieto rechazó ofertas de equipos superiores por no jugar en ningún otro lugar que no sea su amada Real Sociedad. El 20 de mayo de 2018 disputó su último partido como profesional con una derrota 1-0 ante el Barça en el Camp Nou.

Carles Puyol - FC Barcelona (1999-2014). Poco hay que decir del eterno capitán azulgrana, ese con el que se comparan a todos los defensores centrales que han pasado por el club desde su retirada. Debutó en la temporada 1999/2000 bajo las órdenes de Van Gaal y disputó un total de 593 como blaugrana, llevándose entre sus éxitos las Champions de 2006, 2009 y 2011, además de un total de seis ligas. Dijo adiós al fútbol profesional a finales de la campaña 2013/14, dejando un vacío de liderazgo que aún nadie ha llenado con su misma entereza.

Mikel Aranburu - Real Sociedad (1997-2012). No confundir con Jon Aramburu, actualmente en el primer equipo de la Real Sociedad y al que seguramente le gustaría conseguir la carrera que firmó Mikel en Donostia. 16 años vistiendo la elástica blanquiazul y pasando de la gloria con el subcampeonato de 2003 a sufrir una terrible lesión de rodilla que casi le retira del fútbol en 2005. A los 33 años decidió poner punto y final a su carrera, a pesar de contar con una oferta de renovación por un año más del club de sus amores.

Luis Carlos Cuartero - Real Zaragoza (1993-2009). Lateral derecho de garra y compromiso, Cuartero dedicó toda su carrera al equipo de su ciudad, el Real Zaragoza. Debutó en 1993 con apenas 17 años y fue testigo de algunos de los momentos más gloriosos del club, como la histórica conquista de la Recopa de Europa en 1995. A pesar de las lesiones que marcaron su trayectoria, su amor por la camiseta lo mantuvo siempre en la disciplina blanquilla. Jugó 237 partidos con los maños antes de colgar las botas en 2009.

Julen Guerrero - Athletic Club (1992-2006). Ídolo de San Mamés desde su debut con solo 18 años, Guerrero representó como pocos el sentimiento rojiblanco. Mediapunta de talento descomunal y llegada al gol, fue la gran esperanza del fútbol español en los años 90, rechazando innumerables ofertas de gigantes europeos para seguir vistiendo la camiseta del Athletic. Disputó 426 partidos y anotó goles memorables, pero con el paso del tiempo perdió protagonismo en el equipo. A pesar de ello, nunca contempló cambiar de aires. En 2006, tras 14 temporadas de lealtad absoluta, dijo adiós al fútbol dejando su nombre grabado en la historia del club.

Julen Guerrero, Javier Uría y Jupp Heynckes en la presentación de la campaña 2002/03 del Athletic / EFE

Fran - Deportivo de La Coruña (1988-2005). Elegancia y talento en la banda izquierda, Fran fue el alma del Súper Dépor y uno de los símbolos más grandes de la historia del club. Debutó en 1988, cuando el equipo aún deambulaba por Segunda y fue pieza clave en su resurgir hasta la élite. Con su zurda exquisita, el padre de Nico González lideró al Deportivo en su época dorada, conquistando la Liga de 2000, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España. Su fidelidad al club lo convirtió en eterno, disputando más de 700 partidos hasta su retirada en 2005.

Fran recibe el trofeo de la Copa del Rey de manos de Juan Carlos (2002) / EFE

Aitor Larrazabal - Athletic Club (1990-2004). Lateral izquierdo de recorrido incansable y gran golpeo de balón, defendió la camiseta del Athletic Club durante toda su carrera, convirtiéndose en un referente en San Mamés. Se estrenó como profesional en 1990 y, con su constancia y calidad, se ganó un puesto fijo en el equipo, acumulando 445 partidos oficiales. Especialista en lanzamientos desde los once metros, sus goles fueron un recurso valioso para los leones.

Paco Soler - RCD Mallorca (1990-2004). Corazón y entrega en el centro del campo, Paco fue un emblema del Mallorca durante más de una década. Llegó al primer equipo en 1991 y vivió en primera persona la transformación del club, desde sus altibajos en Segunda hasta su consolidación en la élite. Su sacrificio y liderazgo fueron clave en la conquista de la Copa del Rey de 2003, el primer gran título en la historia bermellona.

Jesús Diego Cota - Rayo Vallecano (1984-2002). Sinónimo de lealtad y garra, fue el alma del Rayo durante casi dos décadas. Debutó en 1983 y vivió de primera mano los altibajos del club. Su carácter aguerrido y su amor por la Franja lo convirtieron en un referente indiscutible en Vallecas. Con más de 400 partidos a sus espaldas, dijo adiós al fútbol en el año 2002, dejando cuatro ascensos a la máxima categoría y 402 partidos vistiendo la elástica rojiblanca.

LOS QUE ESTÁN EN CAMINO

Dos jugadores de la actual competición liguera están en camino de las leyendas anteriomente mencionadas. Jorge Resurreción 'Koke', emblema del Atlético de Madrid, lleva asentado en el primer equipo desde la temporada 2009/2010, cuando hizo su primera aparición con apenas 17 años. Desde entonces nunca más vistió otros colores y ha podido vivir, de primera mano, las dos Ligas ganadas con Diego Pablo Simeone en el banquillo, aunque le queda aún el sabor amargo de perder dos finales de Champions League.

Koke junto a Bellingham en el último derbi / AP

Iñaki Williams es otro en la lista de los que, por ahora, se mantienen fieles. Con 20 años mostró sus cualidades en el Bilbao Athletic y ello le valió para apuntarse 19 partidos en Primera con el Athletic Club hacia la temporada 2014/15, estrenándose bajo las órdenes de Ernesto Valverde. En total lleva ya 364 partidos brillando como rojiblanco, marcando 80 goles y viviendo días de gloria como la Supercopa española de 2021 o la Copa del Rey de la pasada temporada.