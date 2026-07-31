MERCADO DE FICHAJES
Puerta cerrada a Abde: "Se queda en España"
El agente del futbolista ha negado cualquier negociación con la Roma y confirma su deseo de quedarse en Sevilla
Si existían dudas acerca del futuro de Abde para la próxima temporada, su agente ha salido rápidamente a disiparlas. Algunos rumores situaban al futbolista marroquí cerca de la Roma, pero no se ha llegado a realizar ninguna oferta procedente del conjunto italiano. Alejandro Camaño, representante del jugador, ha confirmado que la decisión de Abde está tomada.
"Abde se queda en España, nunca ha habido nada con la Roma", explicó tajante a los micrófonos de '365Scores'. Aunque la Roma estuviera interesada en hacerse con el jugador, no estaban dispuestos a llegar a las exigencias económicas que planteaba el Real Betis. Los verdiblancos se negaban a vender a uno de sus mejores futbolistas por un precio inferiores a los 50 millones de euros.
Una cantidad muy cercana a la de la cláusula de rescisión de Abde, que está estipulada en 60 millones. El marroquí está feliz en Sevilla y tan solo se hubiera planteado la salida si le hubiera llegado una oferta irrechazable en lo futbolístico y en lo económico. Es por eso que sus demandas duplicaban el salario que cobra actualmente. Algo que, evidentemente, la Roma no está dispuesto a pagar.
El Barça ha seguido de cerca la posibilidad de que Abde abandone el Betis. Y es que el club blaugrana, que traspasó al marroquí en el año 2023, se reservó alrededor de un 20% de una futura venta. En caso de haberse llevado a cabo una operación con la Roma, se hubieran podido ingresar fácilmente entre 10 y 15 millones de euros. Sin embargo, todo va a quedarse como está.
Esta última temporada de Abde ha sido la mejor de su carrera en cuanto a números y rendimiento. Con el Betis jugó 43 partidos oficiales, en los que marcó 15 goles y repartió 13 asistencias. No pudo poner el broche de oro al curso con su participación en el Mundial, debido a una lesión de ligamento de la rodilla derecha días antes del torneo.
El Betis jugará la Champions League
El marroquí también es consciente de que este año será muy especial para el Betis. Y es que el conjunto verdiblanco jugará la Champions League por segunda vez en su historia. Un momento muy especial para el club y también para Abde, que nunca ha disputado un partido en la máxima competición europea. No tuvo la oportunidad de hacerlo con el Barça.
"Nos hace mucha ilusión, será un placer jugar con el Betis la Champions", aseguró el marroquí antes de acabar la temporada. El Betis podrá disfrutar un año más de uno de los jugadores más desequilibrantes de la competición nacional, que se dejará ver en el escaparate europeo y volverá a llamar la atención de los grandes clubes del continente.
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