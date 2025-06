La propuesta de Soteras sobre el CTA: prevé una cúpula arbitral sin árbitros

La Federación Catalana de Futbol celebró el jueves su Asamblea General Ordinaria en el Auditori de Sant Cugat con la presencia de 184 asambleístas. Antes de la junta, Joan Soteras atendió a los micrófonos de 'SER Catalunya' para pronunciarse sobre el futuro del arbitraje español.

Mantener la imparcialidad

El presidente de la Federació Catalana de Futbol compartió sus impresiones acerca del movimiento producido en las últimas horas en el CTA y en la Federación Española, que destituyó de su cargo a Luis Medina Cantalejo y a toda la cúpula arbitral española.

En ese sentido, Joan Soteras aseguró que "estos cambios" ya le habían sido "anunciados" por parte de Louzán: "Ha cesado a toda la cúpula arbitral y a partir de aquí, habrá una nueva junta que tomará las riendas del fútbol español". Insistido sobre los cambios de la RFEF, el directivo catalán fue tajante: "Esperamos que tengan éxitos y mucha suerte y que mantengan la imparcialidad en todo el fútbol nacional".

Un CTA sin árbitros

Soteras dio su opinión sobre lo que él espera del futuro del arbitraje, aunque aseguró no tener ningún tipo de información: "Lo que yo preveo es que puede haber una cúpula arbitral en la que a lo mejor no hay ni árbitros, que haya gente del mundo empresarial. Pueden ser unos grandes directivos sin que sean árbitros, y que por debajo esté todo el mundo del arbitraje".

En ese mismo sentido, Soteras argumentó sus declaraciones: "Igual lo que sucedía hasta ahora, que había un presidente que era árbitro, a lo mejor ya no será así. Y lo digo prometiendo que yo no sé nada. Es lo que yo haría. Si el que dirige el mundo arbitral es un profesional que no sea árbitro, no se le podrá echar en cara fallos arbitrales, porque un empresario se dedicará a dirigir y no a decidir qué se debe pitar y qué no, ya que para pitar ya estará el VAR".