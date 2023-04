La propuesta arbitral que avalan la gran mayoría de los clubes

La Asamblea General Extraordinaria de LaLiga dejó algunas conclusiones claras de los clubes Las expulsiones (93%), las explicaciones públicas (90%) y los penaltis (81%), las principales claves

La Asamblea General Extraordinaria de LaLiga estuvo marcada por la realización de una encuesta anónima entre los 42 clubes sobre la situación arbitral del fútbol profesional. El objetivo pasaba por conocer más en detalle la opinión de los distintos clubes en tornos a las decisiones arbitrales recientes.

En sus redes sociales, LaLiga publicó algunos balances sobre los que merece la pena poner el foco. Entre ellos, la mayoría de clubes optarían por trabajar sobre las expulsiones (93%), explicaciones públicas (90%) y penaltis (81%).

El tema del VAR es, sin duda, uno de los temas más polémicos: el 100% de los clubes reconoce que los profesionales no entienden el criterio de las manos, mientras que el 86% considera que no sabe cuándo debe actuar o no. En esta línea, el 93% también apunta que el número de expulsiones es excesivo respecto a otras ligas y el 81% que la señalización de penaltis por contactos leves genera mucha confusión en todo el entorno deportivo.

Aunque la petición más destacada pasa por las explicaciones públicas de los colegiados, tal y como sucede en ligas como la MLS. Un 90% vería con buenos ojos que un miembro del colectivo arbitral saliera tras la finalización de la jornada para explicar y justificar ciertas decisiones.