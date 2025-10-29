Proponen este diseño para Mestalla y la afición del Valencia se vuelve a ilusionar: “Sería uno de los mejores del mundo, qué barbaridad”

Una recreación generada con inteligencia artificial (IA) ha reimaginado el estadio del Valencia CF con un diseño que muchos describen como digno de Gotham City. La afición del Valencia aún espera el Nuevo Mestalla, cuya construcción sufrió numerosos retrasos y polémicas a lo largo de los años. Originalmente previsto para abrir en la década pasada, el proyecto se ha visto paralizado por problemas financieros y administrativos, y actualmente se estima que su finalización podría ocurrir en verano de 2027.

Además, el Nuevo Mestalla incluso aspira a ser sede del Mundial 2030, que España, Portugal y Marruecos organizarán conjuntamente.

El gran deseo de la afición 'Ché'

Las redes sociales se han hecho eco del diseño generado por IA, centrado en el murciélago, el símbolo más reconocible del Valencia CF. La recreación convierte la silueta del animal en la estructura principal del estadio, con líneas curvas y una cubierta negra que envuelve el campo, dando la sensación de que lo protege. La imagen ha superado en viralidad al post original de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Valencia CF, que buscaba dar visibilidad a su proyecto para restaurar el actual Mestalla en lugar de trasladarse al nuevo estadio.

El impacto visual del diseño ha generado comentarios de entusiasmo entre los aficionados. “Sería uno de los mejores del mundo, qué barbaridad”, escribió un usuario, mientras otros aseguraban que “ya podrían hacer el nuevo estadio así”.

La inteligencia artificial utilizada para generar estas imágenes permite crear renders ultrarrealistas en cuestión de segundos. Herramientas como Midjourney o DALL·E han hecho que sea posible imaginar estadios de ensueño que antes solo existían en la mente de diseñadores y aficionados.

El Nuevo Mestalla, aunque todavía en construcción, mantiene viva la ilusión de los seguidores del Valencia CF. Se espera que sus instalaciones sean modernas, seguras y capaces de acoger grandes eventos internacionales.

Renders y posibles diseños, usados por clubes

Más allá de Mestalla, la IA se ha aplicado a otros estadios, reimaginando clásicos del fútbol mundial. Han aparecido diseños desde el Spotify Camp Nou hasta del Santiago Bernabéu, los renders muestran cómo podrían transformarse los recintos deportivos en estructuras futuristas, a menudo incorporando elementos emblemáticos de cada club, como logotipos, colores o figuras simbólicas. Estos diseños digitales no solo sirven para soñar, sino también como inspiración para arquitectos y diseñadores.

Aunque las creaciones generadas por IA no sustituyen los proyectos reales, sí demuestran el poder de la imaginación colectiva y la capacidad de la tecnología para conectar con las emociones de los aficionados. Cada render se convierte en un catalizador de conversación y debate sobre estética, funcionalidad y la identidad de los clubes.