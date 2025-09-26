El primer 0-0 de LaLiga llegó en el partido 61

Girona y Espanyol empataron a cero en el primer partido de la jornada 7. El derbi catalán tuvo ocasiones suficientes como para regalar goles a la grada de Montilivi, pero las buenas intervenciones de los guardametas y las malas decisiones de los atacantes hicieron que el marcador no se moviese. Y con este resultado se rompe un récord histórico de la liga española.

Y es que esta temporada de Liga es la que más partidos ha necesitado para firmar un 0-0 desde el curso 1955/1956. Entonces, el primer duelo sin goles se dio en el partido 74, entre Cultural Leonesa y Real Sociedad. Una buena noticia para el espectador, que siempre quiere ver goles cuando enciende el televisor o visita el estadio de su equipo.

El empate es insuficiente para el Girona de Míchel, que encadena dos partidos sin perder y dejando mejores sensaciones, pero sigue sin sumar de tres. En caso de que el Mallorca sume puntos en casa ante el Alavés, los rojiblancos seguirán en la última posición de la clasificación, con tres puntos en las primeras siete jornadas.

Por el otro lado, el Espanyol sigue sumando y ya son 12 los puntos que ostenta. Tuvo muchas ocasiones para ganar el partido, pero las buenas intervenciones de Gazzaniga lo impidieron. Segundo empate consecutivo para los de Manolo González, que lograron un punto 'in-extremis' en la anterior jornada con un gol de Puado en el descuento.