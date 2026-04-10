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La previa de la jornada de LaLiga, en directo: ruedas de prensa de Simeone y Manolo González, en vivo
Sigue en directo las declaraciones de Diego Simeone y de Manolo González en la previa del Sevilla-Atlético y del Barça-Espanyol de este sábado
Barcelona
¡Muy buenos días! Bienvenidos a la previa de LaLiga, que contará este sábado con un Sevilla-Atlético de Madrid y un Barça-Espanyol. Desde ya, les contamos el minuto a minuto de las ruedas de prensa de Diego Simeone y de Manolo González. ¡Comenzamos!
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