La premonición de Tebas en SPORT sobre su posible inhabilitación

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha sido objeto de un expediente sancionador que podría desembocar en una inhabilitación por parte del TAD. La decisión del TAD iniciará el proceso contra el presidente de LaLiga, que podría terminar con una posible inhabilitación, como le sucedió a Pedro Rocha, presidente de la RFEF.

En la última entrevista que concedió, a SPORT, en la sede de LaLiga, el dirigente ya mostró sus sospechas de los posibles movimientos en su contra, al hilo del proceso de inhabilitació abierto contra Pedro Rocha, presidente de la RFEF.

"Me preocupa, además, porque en breve me tocará a mí: si por cualquier cosa de este nivel sucede esto… No es correcto lo que han hecho. A mitad del procedimiento disciplinario han cambiado el paso para buscar un artículo al que agarrarse. Si tienes al secretario de Estado diciendo que un presidente no puede estar en el palco porque está investigado… En LaLiga estamos muy preocupados", dijo Tebas sobre la causa abierta contra Rocha.

Tebas sospecha que él también será objeto de una causa judicial similar; a su juicio sin argumentos.

En la entrevista que concedió a SPORT, Tebas aseguró que conoce todos los detalles de la causa contra Rocha. "Estoy personado en esta causa desde hace dos años, en el mismo juzgado de las detenciones de Tomas González Cueto, el abogado de la RFEF, y de Luis Rubiales. Conozco perfectamente las diligencias y en nigua sale Pedro Rocha. Nunca había visto que en 72 horas, un juez cite como testigo a una persona habiendo un montón de investigados e imputados que todavía no han sido citados. Y sobre el TAD: nunca vi que se pueda intentar inhabilitar a alguien por cesar a Andreu Camps, que fue una exigencia de las jugadoras y de Víctor Francos, el ex secretario de Estado para el Deporte. O por cesar al abogado de la RFEF, el mismo día que éste es detenido. O porque la Federación se persona en el juzgado donde se investigan estos hechos. ¿Se quiere inhabilitar seis años a Rocha por esto?"

Ahora, es Tebas quien podría verse en una situación similar a la del presidente de la RFEF.