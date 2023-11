¡Posible lesión de gravedad de Muriqi con Kosovo!

El delantero kosovar del Mallorca salió substituido en el minuto 65 del partido frente a Israel Su selección se impuso por la mínima y sigue viva en la clasificación para la Eurocopa

El delantero de Kosovo y del RCD Mallorca se marchó lesionado, ayudado por los médicos de su selección en la segunda parte del partido de clasificación para el europeo.

El 'pichichi' del conjunto bermellón no pudo acabar el partido por una lesión que parece que le mantendrá alejado de los terrenos de juego bastante tiempo.

Hasta la fecha, Muriqi llevaba 4 goles en 12 partidos de liga, pero más allá de la capacidad goleadora del kosovar, el juego del Mallorca pasa, en gran parte, por su Estrella.

Muriqi is off and injured because of this terrible pitch!



Fuming | #KOSISR pic.twitter.com/SqlTxJpejz