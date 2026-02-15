¿Por qué el Rayo - Atlético de Madrid se juega hoy en Butarque?

Rayo Vallecano y Atlético de Madrid disputan hoy domingo 15 de febrero a las 16:15 horas (CET) su partido correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga EA Sports. A pesar de que el equipo rayista debería disputar su partido como local en el Estadio de Vallecas, como es habitual, el encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Butarque después de una polémica decisión de LaLiga de trasladar el partido al campo del Leganés.

LaLiga encargó estos últimos días una auditoría e inspección del terreno de juego en Vallecas para determinar su seguridad para los futbolistas. Los informes corroboraron que el césped, en evidente mal estado, no reunía con las condiciones mínimas para disputarse un partido de fútbol de primer nivel, algo que obligó al organismo regulador a tomar la decisión de trasladar el encuentro a otro recinto.

Así estaba el césped del estadio de Vallecas, que ha provocado la suspensión del Rayo-Oviedo. / Agencias

Tras analizarlo, finalmente se acordó que el partido se disputaría en el Estadio Municipal de Butarque, una localidad cercana para ambos clubes que se encuentran también en la Comunidad de Madrid. A pesar de tratarse de una decisión consensuada por Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, lo cierto es que desde Vallecas el proceder de LaLiga no gustó. "El Club desea manifestar su absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el encuentro al Estadio de Butarque, al considerar que se trata de una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos al Rayo Vallecano", manifestaron.

El cambio de estadio llega, además, en un momento en el que el Rayo se está jugando mantener la categoría. El equipo entrenador por Íñigo Pérez necesita sumar puntos para evitar volver a la categoría de plata y decisiones como no jugar su partido como local en casa no son del agrado del técnico. Un palo más en las ruedas de un equipo ya mermado.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano / Juanjo Martín

A este problema se le suman otros muchos que la afición y la plantilla tiene con el presidente rayista, Martín Presa. En las últimas horas, peñas y ultras 'rayistas', hartos de la gestión del club, se movilizaron con pintadas en las inmediaciones del Estadio de Vallecas para dejar vacío el estadio donde se jugará el Rayo - Atlético: "Rayista, no retires tu entrada, dejemos vacío Butarque". Las redes sociales de estos grupos también han 'ardido' y pretenden dejar solo a Raúl Martín Presa, presidente del club madrileño: "Entendemos que es el momento de decir basta a la larga lista de atropellos perpetrados por Martín Presa y consentidos por LaLiga. Por ello, ninguna de las peñas federadas acudirá a Butarque", anunciaron.

