Piden diez años de cárcel para el futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

La empleada del Espanyol que denunció a Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual ocurrida durante la celebración del ascenso del equipo a Primera División en 2024 ha solicitado una condena de diez años y medio de prisión para el futbolista, según informa 'Eldiario.es'.

Según el escrito de acusación presentado por la representación legal de la denunciante, además de la pena de cárcel, también se reclama una orden de alejamiento que impida al jugador acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima durante diez años una vez cumplida la condena. Asimismo, solicita una indemnización de 64.000 euros por los daños morales sufridos y otros 19.000 euros para cubrir las secuelas psicológicas y los gastos derivados del tratamiento recibido.

Álvaro Aguado, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona tras declarar como investigado, el año pasado. / David Zorrakino

La petición formulada por la abogada Sònia Ricondo supera ligeramente la presentada por la Fiscalía, que interesó una condena de nueve años de prisión para Aguado y una compensación económica de 65.000 euros.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2024, cuando varios trabajadores del club organizaron una fiesta privada en la discoteca Opium de Barcelona. Tanto la denunciante como Aguado acudieron al evento. La denuncia fue presentada meses después de lo sucedido, circunstancia que impidió disponer de las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

En su relato de los hechos, la acusación sostiene que el futbolista comenzó a realizar tocamientos sin consentimiento mientras ambos se encontraban en la pista de baile, aprovechando la aglomeración de personas y el ambiente festivo. La trabajadora afirma que rechazó esas conductas y llegó a advertir al jugador con una frase clara: "No te pases ni un pelo que trabajo en el club".

Siempre según la versión recogida en el escrito de acusación, poco después Aguado tomó de la mano a la denunciante, que presentaba síntomas de mareo tras haber consumido bebidas alcohólicas, y la condujo fuera de la zona de baile.

El documento añade que ambos intentaron acceder a la escalera del aparcamiento, pero un trabajador de la discoteca les impidió el paso. Posteriormente, el jugador habría llevado a la empleada hasta los baños masculinos del local.

Es allí donde la acusación sostiene que se produjo la presunta agresión sexual. La denunciante asegura que se encontraba "en estado de shock", con dolor y que manifestó en varias ocasiones que no quería mantener relaciones sexuales, pidiéndole al futbolista que se detuviera.

Tras lo ocurrido, según la acusación particular, Aguado se vistió y le dijo a la trabajadora: "Tú no me conoces y yo a ti tampoco, ¿vale?". Después preguntó quién debía abandonar primero el baño antes de marcharse del lugar.

La discoteca Opium no llegó a activar el protocolo previsto para posibles agresiones sexuales, ya que, de acuerdo con la información del procedimiento, la denunciante no comunicó los hechos al personal del establecimiento esa misma noche.

En su declaración como investigado, Álvaro Aguado negó haber cometido una agresión sexual y sostuvo que las relaciones mantenidas fueron consentidas. Más recientemente, el futbolista publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que manifestó su deseo de que el juicio se celebre cuanto antes para, según afirmó, "saber la verdad y quién es realmente la víctima".

Noticias relacionadas

En el auto de procesamiento, la magistrada consideró que el testimonio de la denunciante resultó coherente y sincero, pese a que reconoció conservar únicamente recuerdos parciales de aquella noche. La resolución también recoge que la mujer continúa sufriendo secuelas psicológicas, entre ellas episodios de insomnio y pesadillas.