El 'Pichichi' Liso da otro triunfo al Getafe y deja tocado al Sevilla

El Getafe, como ya hiciera en la primera jornada de LaLiga EA Sports en Vigo ante el Celta (0-2), volvió a ganar como visitante en la segunda, en esta ocasión 1-2 al Sevilla, que dejó una pobre impresión y que acumula su segunda derrota después de perder también en Bilbao ante el Athletic (2-3).

Adrián Liso, con dos tantos, uno en cada parte, logró los goles del Getafe, el segundo para desequilibrar el que se hizo en propia meta Juan Iglesias al borde del descanso y que dio algo de ilusión a un Sevilla que nunca dio la talla para sacar otro resultado.

En este inicio de campeonato, con el mercado de fichajes aún abierto y también con el problema de las inscripciones muy presente en ambos clubes, hasta última hora se mantuvo las incógnitas de los futbolistas que podrían estar disponibles.

Independientemente de ello, fue el debut del técnico argentino Matías Almeyda en el banquillo del Sánchez-Pizjuán después de que en la primera jornada lo hiciera como entrenador sevillista en San Mamés con una derrota, aunque sin que el equipo diera malas sensaciones.

UCHE, TITULAR... Y ADIÓS

José Bordalás, por contra, es un clásico como preparador del Getafe y afrontó esta segunda cita oficial del curso otra vez como visitante y después de un rotundo 0-2 ante el Celta, lo que confirmó que la formación madrileña tiene buenas estadísticas fuera del Coliseum.

Con estos condicionantes, fue titular el extremo suizo Rubén Vargas, inscrito horas antes por el Sevilla y que ocupó el presumible lugar del suizo Djibril Sow, lesionado el domingo en el entrenamiento, mientras que también en el Getafe salió de inicio el delantero nigeriano Chrisantus Uche, al que el club está a punto de traspasar.

Uche estuvo batallador con los centrales del Sevilla, pero fue el equipo local el que tomó la iniciativa y pronto Juanlu Sánchez y el nigeriano Akor Adams buscaron la puerta que defendió el meta David Soria, aunque fue Adrián Liso el que estuvo más afortunado para sumar su segundo tanto en esta temporada.

El futbolista de los azulones, en la primera que llegaron y a la salida de un córner, probó y contó con la colaboración de un rebote para despistar al meta noruego Orjan Nyland y poner el 0-1 al cuarto de hora de juego, lo que trastocó los planeamientos de los locales y reforzaron los de los visitantes.

El Getafe controló a la perfección la situación, no dejó que le crearan demasiado peligro y no renunció a sorprender a un desdibujado Sevilla, que cuando lo intentó lo hizo sin concierto, como sucedió cuando Lucien Agoumé y Akor Adams se estorbaron en un remate de cabeza ya en la recta final de la primera parte.

Pese a ello, cuando se cumplía el minuto 45, el canterano Juanlu dio desde la derecha un gran pase al segundo palo, por el que entró el otro lateral de la cantera, José Ángel Carmona, quien, con la colaboración del rival Juan Iglesias, logró un empate que milagrosamente salvó el Sevilla antes de llegar al descanso, ya que el Getafe tuvo una triple ocasión en la misma jugada para haber puesto el 1-2.

No llegó ese tanto, pero en la segunda parte Liso volvió pronto a ver puerta con el tercero del curso en su cuenta personal, en esta ocasión al definir bien ante la fragilidad, otra vez, de la defensa sevillista, lo que dejó al equipo de Almeyda de nuevo a merced del adversario.

Con el paso de los minutos, con cambios de futbolistas y la necesidad de empujar, el Sevilla tuvo acciones para marcar, como en un remate a la cepa de un poste del recién salido Isaac Romero o un tanto anulado por fuera de juego de Akor Adams, pero fue poco ante un rival que siempre controló la situación.

- Ficha técnica:

1 - Sevilla: Nyland; Juanlu (Pedrosa, m.85), Castrín, Kike Salas, Carmona; Agoumé, Gudelj; Lukébakio, Vargas (Peque, m.57), Ejuke (Isaac Romero, m.66); y Akor Adams.

2 - Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico, Davinchi; Mario Martín, Luis Milla (Ismael, m.95), Mauro Arambarri; Adrián Liso y Chrisantus Uche.

Goles: 0-1, M.15: Liso. 1-1, M.45: Juan Iglesias, en propia meta. 1-2, M.51: Liso.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castilla-La Mancha). Amonestó a los locales Carmona (m.57) y Peque (m.72) y a los visitantes Arambarri (m.66) y Mario Martín (m.75). También sacó tarjeta amarilla a un asistente de Bordalás (m.81).

Incidencias: Partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 36.697 espectadores, entre ellos un centenar de seguidores visitantes. Antes se homenajeó al central francés Loïc Badé, que ha dejado el Sevilla la pasada semana, y también se guardó un minuto de silencio en homenaje a los socios fallecidos durante la anterior temporada, que se hizo extensivo a José Ramón Cisneros Marcos, exdirectivo del Sevilla.