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LaLiga EA Sports

Así está el Pichichi de LaLiga: Subidón de Raphinha y Mbappé se estanca

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 28 y los números de Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y el resto de aspirantes

El delantero brasileño del Barça Raphinha festeja el 1-0 ante el Sevilla

El delantero brasileño del Barça Raphinha festeja el 1-0 ante el Sevilla / Alberto Estevez / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

Barcelona

Raphinha ha dado un paso adelante en la lucha por el pichichi de LaLiga EA Sports. A pesar de que la distancia con Kylian Mbappé parece insalvable para el brasileño, el delantero azulgrana ha sumado un doblete desde el punto de penalti que le ha permitido protagonizar un subidón en la tabla de goleadores del campeonato liguero.

El capitán del FC Barcelona ha sido el protagonista de los primeros minutos de juego del partido en el Spotify Camp Nou contra el Sevilla. Sin Lamine Yamal, el brasileño tomó la responsabilidad de lanzar los dos penaltis que pitaron a favor del equipo azulgrana durante la primera parte y ambos terminaron dentro de la portería. El primero, con una sutil vaselina; el segundo, un disparo a su izquierda lejos del alcance de Odisseas Vlachodimos.

La celebración de Raphinha contra el Sevilla

La celebración de Raphinha contra el Sevilla / Valentí Enrich

El doblete de Raphinha le permite dar un salto importante en la lucha por el pichichi. Kylian Mbappé sigue siendo el líder destacado con 23 tantos, aunque la ausencia por lesión del astro francés ha permitido a la competencia recortar distancias. Muriqi, con 18 dianas, se acerca de manera peligrosa al delantero del Real Madrid y otros como Lamine Yamal (14) o Budimir (13) pueden tener su oportunidad de aquí al final de campeonato.

En el caso de Raphinha, el delantero azulgrana entra de lleno en el Top-10 y suma su gol número 10 esta temporada en Liga. Cabe recordar que el brasileño se perdió buena parte del primer tramo de temporada debido a una lesión, así que su eficacia goleadora está a la altura de posiciones más elevadas del ranking con menos partidos disputados que muchos de sus contrincantes.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 28?

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles
  2. Vedat Muriqi (Mallorca): 18 goles
  3. Lamine Yamal (FC Barcelona): 14 goles
  4. Ante Budimir (Osasuna): 13 goles
  5. Ferran Torres (FC Barcelona): 12 goles
  6. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 11 goles
  7. Borja Iglesias (Celta de Vigo): 11 goles
  8. Robert Lewandowski (FC Barcelona): 11 goles
  9. Raphinha (FC Barcelona): 10 goles
  10. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano): 10 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.

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