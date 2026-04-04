Así está el Pichichi de LaLiga: Muriqi pone en jaque el campeonato y amenaza a Mbappé

Verdat Muriqi ha dado un golpe encima de la mesa en LaLiga. El delantero kosovar anotó el tanto de la victoria del Mallorca contra el Real Madrid en Son Moix, un gol que puede ser decisivo para la pelea por LaLiga con el FC Barcelona. Además, el ariete suma un nuevo tanto a su cuenta personal, que lo pone en 19 dianas a nivel personal esta temporada.

El jugador del Mallorca es el destacado segundo máximo anotador del campeonato liguero. Con 19 goles a su favor, el delantero ha mantenido a flote al equipo bermellón, que se encuentra fuera de la zona roja de la tabla gracias, en buena parte, a su delantero. El kosovar está a solamente 4 goles de Kylian Mbappé (23), que es el destacado pichichi del campeonato a pesar de estar estas últimas semanas fuera de combate por lesión.

Mbappé, desesperado / CATI CLADERA

Por detrás aparecen Lamine Yamal (14) y Ante Budimir (14), que tendrían una oportunidad de pelear por el liderato del pichichi en caso de recortar distancias esta jornada. La cuenta atrás para el final del campeonato ha empezado y Verdat Muriqi ha puesto LaLiga patas arriba.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga en la jornada 30?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles

Vedat Muriqi (Mallorca): 19 goles

Lamine Yamal (FC Barcelona): 14 goles

Ante Budimir (Osasuna): 14 goles

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 12 goles

Ferran Torres (FC Barcelona): 12 goles

Vinicius Junior (Real Madrid): 11 goles

Raphinha (FC Barcelona): 11 goles

Borja Iglesias (Celta de Vigo): 11 goles

Robert Lewandowski (FC Barcelona): 11 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.