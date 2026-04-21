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Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé se aleja de Muriqi; Lamine Yamal acaricia el podio
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 33 y cuántos goles han marcado Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y el resto de aspirantes
La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports está al rojo vivo. El trofeo que acredita al máximo goleador de la temporada en el campeonato doméstico parecía estar en manos de Kylian Mbappé durante la primera mitad de la temporada, pero en las últimas jornadas los principales aspirantes han dado un claro paso al frente.
La mayor amenaza de Mbappé es Vedat Muriqi, aunque el kosovar no ha aprovechado la jornada intersemanal para reducir la diferencia respecto al delantero del Real Madrid. Como era de esperar, el '10' blanco no ha dejado pasar la ocasión de poner tierra de por medio con su principal perseguidor, elevando su registro hasta los 24 goles.
El tercer cajón del podio pertenece actualmente a Ante Budimir, aunque se prevé un baile de sillas en esta posición en cada jornada. El ariete de Osasuna cuenta con 16 tantos en su casillero, con los azulgranas Lamine Yamal (15) y Ferran Torres (14) como sus más inmediatos perseguidores.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga en la jornada 33?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 24 goles
- Vedat Muriqi (Mallorca): 21 goles
- Ante Budimir (Osasuna): 16 goles
- Lamine Yamal (FC Barcelona): 15 goles
- Ferran Torres (FC Barcelona): 14 goles
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 12 goles
- Robert Lewandowski (FC Barcelona): 12 goles
- Vinicius Junior (Real Madrid): 11 goles
- Raphinha (FC Barcelona): 11 goles
- Borja Iglesias (Celta de Vigo): 11 goles
- Lucas Boyé (Alavés): 11 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.
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