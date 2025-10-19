Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé sigue siendo el rey del gol en una jornada de sequía

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports ha enfriado revoluciones durante el transcurso de la jornada 9. Los grandes candidatos al galardón que acredita al máximo goleador de la temporada habían ido engordando sus cifras a lo largo de las últimas semanas, pero son muchos los que se han quedado sin ver puerta este fin de semana.

Con la novena jornada de la competición doméstica dando sus últimos coletazos, Kylian Mbappé se mantiene el rey del gol. Con su aportación en la noche del domingo ante el Getafe, la renta del francés se eleva hasta los 10 tantos para desmarcarse en lo más alto de la clasificación.

Por detrás del '9' del Real Madrid sigue figurando un Julián Álvarez que acumula dos jornadas sin celebrar un gol. El argentino irrumpió con fuerza en la clasificación gracias a su 'hat-trick' contra el Rayo y su doblete contra el Real Madrid, pero este estado de gracia parece haberse diluído ante Celta de Vigo y Osasuna.

El tercer escalón del podio es el único que presenta cambios, pues Vedat Muriqi ha igualado los 5 tantos de Etta Eyong y Vinicius Jr. El prometedor delantero del Levante se quedó a 0 en la derrota de los suyos ante el Rayo, mientras que el brasileño fue suplente ante el Getafe.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 9?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 9 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 6 goles Etta Eyong (Levante): 5 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 5 goles Vinicius Jr. (Real Madrid): 5 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 4 goles Iván Romero (Levante): 4 goles Borja Iglesias (Celta de Vigo: 4 goles) Robert Lewandowski (FC Barcelona): 4 goles Jorge de Frutos (Rayo Vallecano): 4 goles

