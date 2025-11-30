Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé sigue siendo el rey del gol

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports comienza a decantarse hacia uno de los aspirantes al galardón. Si bien es cierto que algunos delanteros han ganado peso en la clasificación de goleadores, el infernal ritmo establecido por Kylian Mbappé se antoja difícil de seguir.

Con su gol en la noche del domingo ante el Girona, Mbappé eleva su registro particular hasta los 14 tantos. El ariete francés llevaba dos jornadas sin ver portería, pero el cómodo colchón con el que cuenta ha propiciado que ningún candidato pueda acercarse a la posición de privilegio que ocupa en la cima de la clasificación.

Por detrás del '9' del Real Madrid impera un doble empate entre Robert Lewandowski y Vedat Muriqi. El polaco había irrumpido con fuerza en las últimas jornadas al celebrar 4 goles en los 2 anteriores partidos, pero el hecho de no ver puerta ante el Deportivo Alavés ha propiciado que el kosovar, autor de un doblete ante Osasuna, haya podido darle caza.

Lewandowski se fue de vacío esta jornada frente al Deportivo Alavés / EFE

El tercer escalón del podio también cuenta con dos integrantes, Julián Álvarez y a Ferran Torres. Ambos partieron como suplentes en sus respectivos partidos y, a pesar de disfrutar de algunos minutos, fueron incapaces de engordar sus registros.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga tras la jornada 14?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 14 goles Robert Lewandowski (FC Barcelona): 8 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 8 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 7 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 7 goles Alberto Moleiro (Villarreal): 6 goles Etta Eyong (Levante): 6 goles 'Cucho' Hernández (Real Betis): 5 goles Pere Milla (Espanyol): 5 goles Vinicius Jr. (Real Madrid): 5 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.