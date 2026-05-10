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LaLiga EA Sports

Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé se puede quedar incluso sin trofeo; Ferran, a punto del podio

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 35 y cuántos goles han marcado Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y el resto de aspirantes

Ferran Torres, goleador con el FC Barcelona

Ferran Torres, goleador con el FC Barcelona / Valentí Enrich

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La lucha por ser el máximo goleador de LaLiga EA Sports 2025/26 está al rojo vivo. Con solo tres jornadas más por disputarse, los delanteros apuran sus opciones de ser el Pichichi de la presente edición, que todavía sigue más abierto de lo que se podría presumir.

Y es que Kylian Mbappé tenía todos los números para ser el máximo goleador del campeonato desde el principio del curso. El ariete francés del Real Madrid empezó la temporada como un tiro y alargó su racha hasta hace unos meses, cuando entró en un bache de lesiones y malos resultados de su equipo que frustraron su racha goleadora.

LaLiga EA Sports: Barcelona - Real Madrid, en imágenes.

LaLiga EA Sports: Barcelona - Real Madrid, en imágenes. / Enric Fontcuberta / EFE

La ausencia del francés en la presente jornada de LaLiga por lesión ha permitido al resto de delanteros recortar distancias, entre ellos Muriqi. El delantero kosovar anotó en el duelo contra el Villarreal y está con 22 a solo dos goles de las 24 dianas de Mbappé, algo impensable hace unas semanas.

En clave azulgrana, Lamine Yamal y Ferran Torres se reparten el honor de ser el Pichichi del Barça esta temporada en Liga con 16 goles. El delantero valenciano anotó un tanto de bella factura contra el Real Madrid en el Clásico que lo aúpa en la clasificación y lo pone a solo un tanto de los 17 de Ante Budimir, tercer clasificado.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga en la jornada 35?

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 24 goles
  2. Vedat Muriqi (Mallorca): 22 goles
  3. Ante Budimir (Osasuna): 17 goles
  4. Lamine Yamal (FC Barcelona): 16 goles
  5. Ferran Torres (FC Barcelona): 16 goles
  6. Vinícius Júnior (Real Madrid): 15 goles
  7. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 15 goles
  8. Borja Iglesias (Celta de Vigo): 14 goles
  9. Robert Lewandowski (FC Barcelona): 13 goles
  10. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 12 goles
  11. Toni Martínez (Alavés): 12 goles
  12. Georges Mikautadze (Villarreal): 11 goles
  13. Lucas Boyé (Alavés): 11 goles
  14. Raphinha (FC Barcelona): 11 goles
  15. André Silva (Elche): 10 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.

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