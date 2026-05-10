LaLiga EA Sports
Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé se puede quedar incluso sin trofeo; Ferran, a punto del podio
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 35 y cuántos goles han marcado Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y el resto de aspirantes
La lucha por ser el máximo goleador de LaLiga EA Sports 2025/26 está al rojo vivo. Con solo tres jornadas más por disputarse, los delanteros apuran sus opciones de ser el Pichichi de la presente edición, que todavía sigue más abierto de lo que se podría presumir.
Y es que Kylian Mbappé tenía todos los números para ser el máximo goleador del campeonato desde el principio del curso. El ariete francés del Real Madrid empezó la temporada como un tiro y alargó su racha hasta hace unos meses, cuando entró en un bache de lesiones y malos resultados de su equipo que frustraron su racha goleadora.
La ausencia del francés en la presente jornada de LaLiga por lesión ha permitido al resto de delanteros recortar distancias, entre ellos Muriqi. El delantero kosovar anotó en el duelo contra el Villarreal y está con 22 a solo dos goles de las 24 dianas de Mbappé, algo impensable hace unas semanas.
En clave azulgrana, Lamine Yamal y Ferran Torres se reparten el honor de ser el Pichichi del Barça esta temporada en Liga con 16 goles. El delantero valenciano anotó un tanto de bella factura contra el Real Madrid en el Clásico que lo aúpa en la clasificación y lo pone a solo un tanto de los 17 de Ante Budimir, tercer clasificado.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga en la jornada 35?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 24 goles
- Vedat Muriqi (Mallorca): 22 goles
- Ante Budimir (Osasuna): 17 goles
- Lamine Yamal (FC Barcelona): 16 goles
- Ferran Torres (FC Barcelona): 16 goles
- Vinícius Júnior (Real Madrid): 15 goles
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 15 goles
- Borja Iglesias (Celta de Vigo): 14 goles
- Robert Lewandowski (FC Barcelona): 13 goles
- Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 12 goles
- Toni Martínez (Alavés): 12 goles
- Georges Mikautadze (Villarreal): 11 goles
- Lucas Boyé (Alavés): 11 goles
- Raphinha (FC Barcelona): 11 goles
- André Silva (Elche): 10 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.
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