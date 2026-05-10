Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé se puede quedar incluso sin trofeo; Ferran, a punto del podio

La lucha por ser el máximo goleador de LaLiga EA Sports 2025/26 está al rojo vivo. Con solo tres jornadas más por disputarse, los delanteros apuran sus opciones de ser el Pichichi de la presente edición, que todavía sigue más abierto de lo que se podría presumir.

Y es que Kylian Mbappé tenía todos los números para ser el máximo goleador del campeonato desde el principio del curso. El ariete francés del Real Madrid empezó la temporada como un tiro y alargó su racha hasta hace unos meses, cuando entró en un bache de lesiones y malos resultados de su equipo que frustraron su racha goleadora.

LaLiga EA Sports: Barcelona - Real Madrid, en imágenes. / Enric Fontcuberta / EFE

La ausencia del francés en la presente jornada de LaLiga por lesión ha permitido al resto de delanteros recortar distancias, entre ellos Muriqi. El delantero kosovar anotó en el duelo contra el Villarreal y está con 22 a solo dos goles de las 24 dianas de Mbappé, algo impensable hace unas semanas.

En clave azulgrana, Lamine Yamal y Ferran Torres se reparten el honor de ser el Pichichi del Barça esta temporada en Liga con 16 goles. El delantero valenciano anotó un tanto de bella factura contra el Real Madrid en el Clásico que lo aúpa en la clasificación y lo pone a solo un tanto de los 17 de Ante Budimir, tercer clasificado.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga en la jornada 35?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 24 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 22 goles Ante Budimir (Osasuna): 17 goles Lamine Yamal (FC Barcelona): 16 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 16 goles Vinícius Júnior (Real Madrid): 15 goles Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 15 goles Borja Iglesias (Celta de Vigo): 14 goles Robert Lewandowski (FC Barcelona): 13 goles Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 12 goles Toni Martínez (Alavés): 12 goles Georges Mikautadze (Villarreal): 11 goles Lucas Boyé (Alavés): 11 goles Raphinha (FC Barcelona): 11 goles André Silva (Elche): 10 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.