LaLiga EA Sports
Así está el Pichichi de LaLiga: Oportunidad para recortar a Mbappé
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 27 y los números de Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal y el resto de aspirantes
La lucha por el pichichi de LaLiga EA Sports está más viva que nunca. A pesar de que la distancia con Kylian Mbappé sigue siendo considerable, la lesión del astro francés vuelve a abrir la pelea por ser el máximo goleador de la temporada en LaLiga, que promete ser emocionante hasta el final.
Entre los perseguidores del delantero del Real Madrid está Lamine Yamal. El triplete de goles del canterano azulgrana contra el Villarreal disparó al extremo en la clasificación de goleadores de LaLiga. Son 13 tantos los que ha anotado el crack azulgrana esta temporada en el campeonato liguero, tres menos de los 16 que lleva Vedat Muriqi, segundo clasificado en la lucha por el Pichichi. Ferran Torres les sigue de cerca con 12 tantos y Ante Budimir, con la misma cifra, cierra el Top-5.
La lesión de Kylian Mbappé abre la puerta a que los perseguidores recorten distancias con el francés. A pesar de que el tiempo de recuperación del delantero es incierto, la proximidad del Mundial hace que Kylian no quiera tomar riesgos. De ser este el caso, se abre una ventana para que los perseguidores se acerquen al francés, que igualmente tiene todos los números para llevarse el galardón individual a final de temporada.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 27?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles
- Vedat Muriqi (Mallorca): 16 goles
- Lamine Yamal (FC Barcelona): 13 goles
- Ferran Torres (FC Barcelona): 12 goles
- Ante Budimir (Osasuna): 12 goles
- Borja Iglesias (Celta de Vigo): 11 goles
- Robert Lewandowski (FC Barcelona): 11 goles
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 10 goles
- Jorge de Frutos (Rayo Vallecano): 10 goles
- Vinicius (Real Madrid): 9 goles
- Alberto Moleiro (Villarreal): 9 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.
El FC Barcelona jugará su próximo partido contra el Athletic Club correspondiente a la 27ª jornada de LaLiga EA Sports. Se disputará este sábado 7 de marzo a las 21:00 horas (CET).
